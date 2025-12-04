El romance entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo avanzó un paso más este miércoles, cuando la pareja se casó por civil en una ceremonia íntima en Buenos Aires. Lejos de cualquier tensión mediática o viejas polémicas, la China Suárez sorprendió con un gesto público hacia su ex y su flamante esposa.

¿Cuál fue la reacción de la China Suárez al casamiento de Nicolás Cabré?

La actual pareja de Mauro Icardi, que mantiene con Cabré una relación cordial por la crianza de su hija Rufina, decidió ponerle “me gusta” a la publicación en la que los recién casados compartieron las primeras imágenes del festejo. Si bien no dejó comentarios, su reacción fue suficiente para llamar la atención de los seguidores, que destacaron el gesto conciliador.

La foto que compartió la pareja llevaba el mensaje “Rodeados de amor”, y en el video y las imágenes se la pudo ver a Rufina participando del festejo con un vestido blanco, acompañando a su papá en este momento especial.

La ceremonia contó con la presencia de familiares y amigos íntimos, además de la hija que el actor tuvo con la China Suárez. Pese a las controversias que en su momento rodearon a Rocío Pardo, especialmente por su vínculo con Wanda Nara y Mauro Icardi, lo cierto es que la relación con Rufina parece ser excelente y muy cercana.

¿Cuándo será la fiesta de casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo?

Aunque el civil ya se realizó, la celebración principal será el 6 de diciembre en una exclusiva estancia del Valle de Punilla, en Córdoba. Según adelantó el diseñador Daniel Casalnovo en Desayuno Americano, el evento durará tres días y tendrá unos 260 invitados. La tarjeta rondaría los 100 dólares con barra libre incluida, y la estancia ofrece habitaciones que cuestan alrededor de 200 dólares por noche.