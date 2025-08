Nicolás Cabré habló sobre el presente de su hija Rufina.

Nicolás Cabré habló sobre cómo está su hija Rufina en medio del escándalo de La China Suárez y Mauro Icardi, tras los rumores de que el actor le había revocado el permiso a su ex para sacar a la niña del país. El artista se mostró ajeno a las especulaciones y habló de la sabiduría emocional de su hija.

El protagonista de tiras como Botineras y Mi Hermano es un Clon dialogó con Tatiana Schapiro sobre su rol como padre. "La prioridad es Rufina. No hablamos de otra cosa que no sea ella. Todo lo que tratamos de hacer y pensamos es por y para ella. Y hoy Rufi ya tiene edad para tener su espacio, voz y voto. Somos dos personas que siempre tuvimos claro que la prioridad es Rufi", comenzó Cabré.

"Pueden decir lo que quieran. Nunca voy a salir a aclarar cosas que inventen porque nunca lo hice. En su momento, cuando pasaban estas cosas más que ahora, que se decía absolutamente cualquier cosa de mí, yo siempre decía 'mi papá y mi mamá saben quién soy'", agregó el ex de La China Suárez. Y cerró: "Hoy, sin darme cuenta, mi hija me dijo 'yo sé quién sos'. Y ni siquiera tuvo que venir a preguntarme nada sobre algo que estaban diciendo. Que también tengo que aprender que, hoy Rufi con 12 años, ya le llegan cosas que antes a lo mejor nosotros bloqueábamos. Ella dijo ¿me vas a decir a mí quién es mi papá?', 'sé quien es y sé que no haría nunca algo así, que no me haría algo así'".

Nicolás Cabré y su vínculo actual con La China Suárez

Después de las especulaciones de la prensa, el actor se sinceró con Schapiro y sostuvo: "Hablo todos los días cuando está en Turquía. Hoy es mucho más fácil. Obviamente se extraña el 'coso' pero siempre estamos en contacto. Nosotros tenemos esta relación que no varía. Y esta decisión que es de ella, porque nosotros le ponemos las opciones, y la decisión es libre de toda culpa. Yo le tengo que sacar el peso. Papá está feliz. Yo admiro que tenga las bolas de encarar esta aventura, irse del país, conocer gente nueva".

"Va a hacer el colegio allá. No es sobre la marcha, hay cosas que tiene que cumplir, está todo organizado. Está todo en paz. Yo la veo contenta a Rufi, si la sintiera descuidada no pasaría nada de lo que pasa", agregó Cabré. Y cerró: "Mi tarea como padre es darle alas para que ella vuele. Y si quiere estar allá, estará allá. Y si quiere estar acá, veremos cómo estará acá. Y si quiere hacer otra cosa".