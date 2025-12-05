Austria, el duro rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni estará en el Grupo J y tendrá como un duro rival en el Mundial 2026 de la FIFA a Austria, un combinado europeo que puede meterlo en complicaciones. Se trata de uno de los conjuntos del Viejo Continente que pueden ser peligrosos en el caso de tener un buen día, con un entrenador de amplia experiencia como Ralf Rangnick.

Austria, el sólido equipo europeo que será bravo para todos

El elenco del Viejo Continente suele destacarse por el despliegue a la hora de defender, la solidez de su última línea y el sacrificio en la mitad de la cancha para recuperar la pelota. Sin embargo, le cuesta horrores progresar en ataque y generar situaciones de gol porque no tiene demasiado recambio en la ofensiva. Así y todo, será difícil quebrarlos y marcarles el primer gol.

Además de la prestancia y la experiencia de David Alaba (Real Madrid), cuenta con futbolistas de notable jerarquía como el defensor Konrad Laimer (Bayern Munich), el defensor Kevin Kanso (Tottenham), el mediocampista Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y el delantero Marko Arnautovic (ex Inter de Milán).

El camino de Austria rumbo al Mundial 2026

Durante la clasificación en las Eliminatorias Europeas, Austria terminó primero en la zona H con 19 puntos en 8 partidos, por encima de Bosnia (17), Rumania (13), Chipre (8) y San Marino (0). De hecho, sus últimos resultados fueron los siguientes:

Partidos Resultado Torneo Lugar Bosnia vs. Austria 1-2 Eliminatorias Zenica Austria vs. San Marino 10-0 Eliminatorias Viena Rumania vs. Austria 1-0 Eliminatorias Bucarest Chipre vs. Austria 0-2 Eliminatorias Limassol Austria vs. Bosnia 1-1 Eliminatorias Viena

Todo lo que hay que saber sobre Austria

• RAnking FIFA: 24.

• Fundación: 1904.

• Participaciones en Mundiales: 7.

• Mejor actuación: 3° puesto.

• Tabla histórica: 21.

• Federación: UEFA (Europa).

• Web oficial ÖFB.

David Alaba, la figura perseguida por las lesiones

El defensor de 33 años, que brilló en Bayern Munich y hoy está en Real Madrid, puede desempeñarse como central o lateral izquierdo. No obstante, en los últimos tiempos se perdió demasiados partidos por sus permanentes problemas físicos y no pudo destacarse en la "Casa Blanca" como sí lo había conseguido en Alemania. Fuerte para los mano a mano, tiempista a la hora de cruzar en los relevos, inteligente y con buen juego aéreo, ganó absolutamente todo tanto con el elenco germano como con el español.