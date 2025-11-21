Salió campeón con Scaloni en la Selección y ahora apuntó contra la AFA de Chiqui Tapia: "No hay nada más"

Salió campeón con Scaloni en la Selección y apuntó contra el Chiqui Tapia

La decisión de Claudio "Chiqui" Tapia y el Comité Ejecutivo de la AFA en las últimas horas que le dio un título oficial más a Rosario Central por ser el mejor equipo de la tabla anual sigue generando polémica. Tal es así, que ahora se sumó un nuevo protagonista a esta historia y no es uno más para el fútbol argentino. Se trata de un exfutbolista que salió campeón del mundo junto a Lionel Scaloni en la Selección Argentina años atrás y ahora cuestionó esta escandalosa medida.

Luego de las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto acerca de esta cuestión y su descontento al respecto, quien rompió el silencio fue nada más y nada menos que Nicolás Diez. El actual DT de Argentinos Juniors que fue compañero del entrenador de la "Albiceleste" cuando eran juveniles y se consagraron en Malasia 1997 con el Sub 20 no se guardó nada. Si bien coincidió en un punto, lo cierto es que se lo vio insatisfecho con la manera en la que el "Canalla" agregó una estrella más a su historia.

El descontento de Nico Diez con Chiqui Tapia y la AFA por el título a Rosario Central

"No está en discusión en que Central es el mejor equipo del campeonato, del año. Lo demostró con los puntos, un muy buen juego y casi no perdió partidos en la fase regular de los dos campeonatos, no está en discusión", esbozó el técnico del "Bicho" de La Paternal en una entrevista con ESPN. Es que en las estadísticas, los de Ariel Holan sólo cayeron en dos oportunidades en 2025 -vs. Boca en la Bombonera casi al inicio de la temporada y contra Independiente en la última fecha del Clausura en Avellaneda-, además de la derrota con Huracán en los cuartos de final del Apertura.

Claro que, luego de esta afirmación, Diez cuestionó la manera en la que la AFA le dio este torneo a Rosario Central: "Lo que se discute es que las normas están establecidas a principio de año y hay que resptarlas. No hay nada más que eso". Tal como lo dice, desde enero del 2025 en adelante no hubo comunicados con respecto a la inclusión de un nuevo trofeo a fin de año y fue lo que varios repudiaron de la determinación de Claudio "Chiqui" Tapia y el Comité Ejecutivo de la AFA.

Nicolás Diez, exjugador de la Selección Argentina y campeón del mundo juvenil junto a Lionel Scaloni, opinó sobre el trofeo otorgado a Rosario Central

Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre el título de Rosario Central

Ante la consulta de un periodista en conferencia de prensa, el DT de Vélez esbozó: "Me sorprende lo que me comentás. No sé cuál será el sentido, quizá se querrá utilizar ese título, que hoy se le da a Central por haber sido el equipo con más puntos en el año, un reconocimiento y quizá, en el tiempo, tendrá un reconocimiento". A su vez, lanzó una respuesta irónica que rápidamente trascendió: "A mí me tocó jugar en Estados Unidos y hay un título, el campeón de la Supporter's Shield, el que saca más puntos tiene un reconocimiento...pero acá no había. Lo hay ahora, con el tiempo capaz tenga un reconociemiento, ¿y le pagan también?".

Cronograma para los octavos de final del Clausura 2025

Sábado 22 de noviembre

20:00 Vélez (4A)–Argentinos (5B)

22:00 Central Córdoba (4A)–San Lorenzo (5B)

Domingo 23 de noviembre

17:30 Rosario Central (1B)–Estudiantes (8A)

20:00 Boca (1A)–Talleres (8B)

Lunes 24 de noviembre

17:00 Deportivo Riestra (3B)–Barracas Central (6A)

19:30 Racing (3A)–River (6B)

22:00 Unión (2A)–Gimnasia (7B)

Miércoles 25 de noviembre

21:30 Lanús (2B)–Tigre (7A)