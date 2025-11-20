Estallaron los memes por la decisión de la AFA de Chiqui Tapia de darle un trofeo a Rosario Central

La AFA le dio un trofeo a Rosario Central y en las redes estallaron los memes

Rosario Central es el nuevo campeón del fútbol argentino este jueves 20 de noviembre después de la que la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia le otorgue el título por ser el mejor de la tabla anual una vez culminada la fase inicial del Torneo Clausura. El elenco de Ariel Holan cosechó un total de 66 puntos producto de 18 triunfos, 12 empates y sólo 2 derrotas en el 2025, por lo que la Casa Madre del fútbol argentino lo coronó en las últimas horas. Por supuesto, dicha determinación encendió la polémica en las redes sociales y los memes no tardaron en aparecer.

Tanto hinchas de otros clubes como propios del conjunto "Canalla" no dejaron pasar la oportunidad para dar su opinión con respecto a esta medida que impactó de lleno entre los equipos. Claro que, aparecieron tanto los fanáticos que lo defendieron como también los que cuestionaron al mandamás por la escandalosa decisión. De esta manera, Central suma una estrella más a su escudo pero causó la indignación que muchos mostraron por medio de X (ex-Twitter) contra el directivo, pero también contra Ángel Di María y su vínculo con él por lo logrado en la Selección Argentina.

Los memes tras la decisión de AFA de consagrar campeón a Rosario Central por la tabla anual

Di María respaldó al Chiqui Tapia en medio de las críticas

Después de que aparezcan pintadas en varios murales realizados a favor de la Selección Argentina, uno de los campeones del mundo de Qatar 2022, salió a defender al Chiqui Tapia por lo que significó para el ciclo de Lionel Scaloni. Se trata de Ángel Di María que, en una conferencia, aseguró que el presidente de la AFA fue el que "eligió" al entrenador y bancó "las críticas"..

En una charla en el Olé Summit, Ángel Di María aseguró: “Chiqui es el que lo eligió y bancó todas las críticas en su momento cuando todo el mundo lo mataba y decía: ‘¿Cómo van a poner a dirigir en la Selección a alguien que no dirigió antes en ningún club?’". En este punto, Di María revalidó a Tapia que está sufriendo múltiples críticas por el nivel de los arbitrajes en el fútbol argentino. "Desde ahí empezó todo. Esa gloria eterna que se terminó logrando arranco ahí. Tuvo su proceso en el 2019, se terminó ganando en el 2021. Fue desde él, el cuerpo técnico y los jugadores que fueron pasando. Esto es de todos y se arma entre todos. Empieza por el presidente y va hasta los utileros. Todos son una parte fundamental de la Selección”.