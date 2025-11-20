Vergonzoso: la AFA le dio un título de liga a Rosario Central

Insólito: Rosario Central campeón de una liga que nunca se jugó.

La AFA le dio insólitamente un título de liga del fútbol argentino al Rosario Central de Ángel Di María, aunque nunca ganó una liga propiamente dicha porque los Torneos Apertura y Clausura 2025 se disputaron con un formato de dos zonas. Es decir, el equipo dirigido por Ariel Holan ni siquiera enfrentó a casi la mitad de los 30 equipos que integran la elite del fútbol argentino.

La estrella es por haber terminado primero en la tabla de posiciones anual. Así y todo, ya es oficial una nueva estrella para el "Canalla". De hecho, el presidente Gonzalo Belloso, el arquero Jorge "Fatura" Broun, el propio Di María, Carolina Cistinziano (vicepresidenta primera y esposa de Belloso) y el entrenador Holan salieron de la oficina de la Liga Profesional en Puerto Madero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con el trofeo entre las manos.

La palabra de todos en Rosario Central tras el título de liga 2025

Belloso, presidente

“Es un plan que viene hace varios años el de volver a incorporar al campeón anual, de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones y volverá a estar el Campeón Anual y se reconoció al actual. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última, que hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año. Estamos muy felices y orgullosos. Es una copa que faltaba, el fútbol argentino necesitaba tener de nuevo este torneo anual”.

“El Comité Ejecutivo ya venía planteando la idea... A los equipos grandes les gusta más el torneo anual, es más competitivo para ellos, pero acá el fútbol es muy solidario y también tenemos los torneos cortos, donde todos nos podemos meter. Estos últimos días tomó mucha fuerza y nos invitaron hoy a recibir el premio. Muy agradecidos al Chiqui Tapia, a (Pablo) Toviggino (tesorero) y a todo el Comité que nos vinieron con esta sorpresa. Estamos muy agradecidos y contentos”.

Holan, DT

"Primero quisiera agradecer a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y todos los presidentes que tomaron la decisión de reconocer a Central. Este reconocimiento y trofeo de acá para adelante va a ser bueno. No solamente hay posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores, sino de sumar una estrella para el club".

Broun, arquero y referente

"Era injusto no tener un premio, una estrella. Esto es el esfuerzo de todo un año, del aguante de toda nuestra gente y de la familia de cada uno".

Di María, capitán y líder

"Estoy muy feliz, muy contento. ¿Qué les puedo decir a los hinchas? Nada, ellos deben estar muy contentos...".

La tabla anual 2025 del fútbol argentino que le valió un título de liga a Rosario Central (acumulada)

Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la liga 2025 de Rosario Central