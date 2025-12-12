El nuevo espacio ítalo-pop de CABA que ofrece pizzas, empanadas, fainá y es un éxito para salir a comer

El renovado corredor gastronómico Palermo Off, ubicado detrás del Alto Palermo Shopping, sumó este viernes 12 de diciembre una nueva propuesta: la apertura del local de ORNO, el proyecto con sello ítalo-pop que desembarcó en la calle Beruti 3336 (ex Paseo del Sol) con un formato ampliado y pensado para distintos tipos de experiencias.
El evento de inauguración comienza a las 19 horas y reúne a curiosos, vecinos y fanáticos de la marca, en un entorno marcado por la música en vinilos y un clima relajado, dos elementos que ORNO incorporó para su identidad urbana y festiva.
Dos propuestas en un mismo espacio
El nuevo local está dividido en dos niveles que funcionan con propuestas complementarias:
ORNO al Paso
Diseñado para el consumo rápido y callejero, ofrece:
- Pizzas al taglio
- Empanadas
- Fainá sticks
- Helado soft
Este espacio apunta a quienes buscan algo simple y veloz en una zona de alto movimiento, especialmente por su cercanía con el shopping y el corredor gastronómico recientemente renovado.
ORNO Cantina
En el nivel superior se encuentra la experiencia más completa, con salón, mesas y terraza abierta. La carta incluye:
- Platitos para compartir
- Pizzas
- Pastas
- Coctelería de autor a cargo de Flavia Arroyo
Este sector está pensado para una salida gastronómica más distendida, con un formato que combina cocina ítalo-pop, ambiente cálido y música curada.
Un nuevo punto gastronómico en Palermo, en pleno CABA
Con esta apertura, Palermo Off continúa consolidándose como una de las zonas de mayor crecimiento en Buenos Aires para propuestas jóvenes, creativas y orientadas a públicos diversos. El desembarco de ORNO suma una opción que cuenta con comida al paso, terraza, coctelería y un concepto estético que busca diferenciarse dentro del circuito porteño.