Perfecta para los amantes de Stranger Things: la serie de 8 episodios para ver el fin de semana.

En la espera por los nuevos episodios de Stranger Things, en HBO Max se encuentra una serie perfecta para quienes se volvieron fans de la producción de los hermanos Duffer. Se trata de Welcome to Derry, el spin-off de It de Steven King. Oscura, entretenida y con un gran reparto, esta se colocó como uno de los favoritos de los seguidores del escritor norteamericano.

Si lo que te gustan son las series protagonizadas por un grupo de niños que enfrentan grandes misterios, Welcome to Derry es lo que estás buscando. Lo mejor de todo es que este domingo 14 de diciembre se estrena el último episodio de la primera temporada, que probablemente sea la única, por lo que la serie se puede devorar en cuestión de dos días. Son ocho episodios de pura tensión, que dan ganas de no levantarse del sillón.

Welcome to Derry es perfecta para los amantes de Stranger Things.

De qué trata Welcome to Derry

Welcome to Derry sigue la historia de Derry, un pueblo que a simple vista parece ser tranquilo pero que, en el fondo, oculta un gran y temido secreto: It o Eso. Cada 27 años, esta criatura que toma el cuerpo de lo que más te aterroriza o atrae, sale a la caza hasta saciar su apetito. Su presa favorita: los niños.

En la serie dirigida por Andy Muschietti, quien estuvo a cargo de It y su secuela, se presenta a un grupo de niños que vive en carne propia la reaparición de Eso en la década de 1960. Juntos, bien al estilo Stranger Things, buscarán terminar con Pennywise, el payaso del que aquel monstruo se viste para atraer a sus víctimas.

Quiénes actúan en Welcome to Derry: reparto completo

Una de las joyas del reparto de Welcome to Derry es Bill Skarsgård en su papel de It, el mismo que interpretó en las películas de Andy Muschietti. El elenco se completa con jóvenes talentos que dan vida al grupo de niños al que It ataca: