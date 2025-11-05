Dónde ver online "It, welcome to Derry", la serie de terror de gran éxito

"It, welcome to Derry", disponible en HBO Max.

La serie IT: Welcome to Derry es una ambiciosa precuela del universo de It (y de sus adaptaciones cinematográficas) que nos traslada al siniestro pueblo de Derry, Maine, en los años 60, mucho antes de los eventos de las películas de 2017 y 2019. El argumento se centra en la llegada de una nueva pareja, Charlotte y Leroy Hanlon, a Derry, donde Leroy acaba de ser destinado a una base aérea local. Pronto la atmósfera se vuelve opresiva: niños desaparecen, sucesos extraños se acumulan y una oscura presencia, ­la entidad maléfica que los seguidores del universo de Stephen King conocen bien­, empieza a desplegar sus alas.

La serie explora tanto la mitología de la criatura que todos conocen como Pennywise, como el trasfondo más amplio del pueblo de Derry: sus secretos, sus heridas sociales (racismo, bullying, desigualdad) y cómo estos factores alimentan la maldad que acecha.

El marco temporal de la serie está fijado en 1962, lo que la sitúa justo un ciclo antes de los hechos que ocurrieron en la novela original y las adaptaciones cinematográficas.

¿Dónde ver "It, welcome to Derry"?

Para los espectadores en Estados Unidos: la serie se estrenó el 26 de octubre de 2025 por la cadena HBO y está disponible también para streaming en Max (antes conocido como HBO Max).

Para quienes están en América Latina, puede depender de los acuerdos regionales.

Escena de "It, welcome to Derry".

Qué hace interesante la serie "It, welcome to Derry"