Qué pasará con mi cuenta de HBO Max tras la compra de Netflix

Netflix busca adquirir Warner Bros, que incluye HBO Max.

Tras el anuncio de que Netflix acordó comprar Warner Bros. Discovery, propietaria de HBO Max, más sus estudios de cine y televisión, muchos suscriptores se preguntan si perderán su cuenta. Por ahora, la respuesta está clara: no se pierde tu cuenta de HBO Max, sigue existiendo.

Según informaron las dos empresas involucradas, HBO Max continuará sus operaciones como un servicio independiente al menos durante el proceso de fusión, que recién podría completarse hacia el tercer trimestre de 2026. En otras palabras: tus datos, suscripción y acceso seguirán funcionando como hasta ahora.

¿Qué más está comprando Netflix?

El acuerdo de compra no se limita a HBO Max. Netflix adquirió toda la unidad de estudios y streaming de WBD: eso incluye los estudios de cine y televisión de Warner Bros., la plataforma HBO, y la biblioteca completa de series y películas de Warner y HBO. Entre los títulos que pasarían a formar parte del catálogo de Netflix se encuentran franquicias emblemáticas del calibre de Harry Potter, el universo DC Universe, Game of Thrones, clásicos como Casablanca, o series legendarias como The Sopranos o The Big Bang Theory.

Este paso marca una fusión sin precedentes en la industria del entretenimiento: Netflix suma no sólo una plataforma rival, sino todo un legado audiovisual. La gran cantidad de contenido, la variedad de franquicias e historia, y los derechos de estudios y distribución cinematográfica son los motivos por los cuales esta operación despierta tantas especulaciones e incertidumbres sobre el monopolio del entretenimiento entre usuarios, reguladores y competidores.

Netflix busca comprar Warner Bros.

¿Cómo avanza el negocio de Netflix?