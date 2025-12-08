Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 8 al domingo 14 de diciembre 2025

Buscar opciones para ver en Netflix esta semana puede ser una gran idea. La plataforma ofrece una mezcla de géneros ideal: desde grandes producciones internacionales hasta joyas íntimas y contenidos que generan conversación. Si querés alternar comedia festiva, drama contemplativo, monstruos nórdicos e historias que dan que hablar, estos diez títulos, entre series y películas, son una buena muestra.

Trol. Monstruo escandinavo : “Trol” rescata la mitología nórdica y la transforma en un espectáculo de acción y efectos. Su energía es de película para maratón y sirve para quien prefiere adrenalina y criaturas gigantes.

Sueños de trenes . Adaptación lírica que sigue la vida de un trabajador del ferrocarril durante décadas. Destaca por actuaciones contenidas y una puesta visual que privilegia el silencio y la contemplación; ideal para quienes disfrutan del cine intimista y las historias que se sienten como recuerdos.

Un robo muy navideño . Comedia romántica con atmósfera de thriller menor: un atraco en temporada navideña sirve de excusa para un dúo con química irregular que funciona por contraste. Es entretenida y apunta al público que busca diversión ligera.

Stranger Things. La quinta temporada retoma la mitología de la serie: Hawkins enfrentada a portales y amenazas sobrenaturales; es el cierre de una saga que mezcla nostalgia ochentosa con horror y sentido de grupo. Imperdible para seguidores.

El último samurái en pie. Serie japonesa de acción histórica que combina la era Meiji con pruebas mortales y peleas coreografiadas; apta para quien busca épica y artes marciales.

Tres tontos en Kenia. Reality show de viaje y camaradería entre tres amigos: entretenimiento ligero, bromas y escenas de naturaleza que funcionan como escapismo.