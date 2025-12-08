Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 8 al domingo 14 de diciembre 2025

Buscar opciones para ver en Netflix esta semana puede ser una gran idea. La plataforma ofrece una mezcla de géneros ideal: desde grandes producciones internacionales hasta joyas íntimas y contenidos que generan conversación. Si querés alternar comedia festiva, drama contemplativo, monstruos nórdicos e historias que dan que hablar, estos diez títulos, entre series y películas, son una buena muestra.
Películas recomendadas en Netflix
-
Un robo muy navideño. Comedia romántica con atmósfera de thriller menor: un atraco en temporada navideña sirve de excusa para un dúo con química irregular que funciona por contraste. Es entretenida y apunta al público que busca diversión ligera.
-
Sueños de trenes. Adaptación lírica que sigue la vida de un trabajador del ferrocarril durante décadas. Destaca por actuaciones contenidas y una puesta visual que privilegia el silencio y la contemplación; ideal para quienes disfrutan del cine intimista y las historias que se sienten como recuerdos.
-
Trol. Monstruo escandinavo: “Trol” rescata la mitología nórdica y la transforma en un espectáculo de acción y efectos. Su energía es de película para maratón y sirve para quien prefiere adrenalina y criaturas gigantes.
- Confinados. Drama social que explora desigualdades y vínculos en contexto de pandemia y cambios estructurales; apuesta por el realismo y ha recibido reseñas diversas por su enfoque crítico.
- Una chica zurda. Una opción de cine independiente: trama de crecimiento y conflicto personal y familiar, recomendable para quien busca personajes femeninos complejos y actuaciones que sostienen un poderoso relato.
Series recomendadas en Netflix
-
Stranger Things. La quinta temporada retoma la mitología de la serie: Hawkins enfrentada a portales y amenazas sobrenaturales; es el cierre de una saga que mezcla nostalgia ochentosa con horror y sentido de grupo. Imperdible para seguidores.
-
El último samurái en pie. Serie japonesa de acción histórica que combina la era Meiji con pruebas mortales y peleas coreografiadas; apta para quien busca épica y artes marciales.
-
Tú siempre estuviste ahí. Miniserie coreana de intriga: dos mujeres planean un crimen que se complica con la llegada de un visitante inesperado; tensión psicológica y giros.
-
Tres tontos en Kenia. Reality show de viaje y camaradería entre tres amigos: entretenimiento ligero, bromas y escenas de naturaleza que funcionan como escapismo.
-
Envidiosa. Serie argentina que explora la fase emocional sobre rencores y competencias interpersonales de una mujer; mezcla de drama y suspenso que completa la oferta semanal.