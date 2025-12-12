No está en Netflix: Cómo es Los años nuevos, la serie del año ideal para ver el fin de semana

No está en Netflix: cómo es Los años nuevos, la serie del momento ideal para ver el fin de semana.

Los años nuevos es una serie dramática española que se ha convertido en una de las propuestas más comentadas de la temporada en MUBI, la plataforma de cine de autor. Creada y dirigida por Rodrigo Sorogoyen, cineasta reconocido por su trabajo intenso y realista en largometrajes como Las bestias, la serie explora de manera íntima y detallada las complejidades de una relación amorosa a lo largo del tiempo.

La trama se desarrolla a partir de un encuentro fortuito en una Nochevieja en Madrid, cuando Ana y Óscar se conocen por primera vez la noche en que ambos cumplen treinta años. Lo que comienza como una conversación casual se transforma en un vínculo que acompañará a estos personajes durante una década de celebraciones de Año Nuevo, episodio tras episodio. Cada capítulo se sitúa en una víspera de 31 de diciembre distinta, capturando la evolución de su relación y de sus propias vidas personales a medida que enfrentan altibajos, decisiones cruciales y la inevitable transformación que trae el paso del tiempo.

La estructura de la serie, que concentra cada capítulo en un solo evento anual clave, es una forma narrativa poco común en la televisión contemporánea. Esta elección estilística permite que la historia respire y se desarrolle con un ritmo pausado y reflexivo, muy distinto al de las «series de tramas continuas» tradicionales. Aquí, los silencios, los gestos no dichos y los pequeños cambios en la rutina de los personajes adquieren un peso emocional enorme, como si cada noche de Año Nuevo fuera una lupa que revela quiénes son Ana y Óscar en ese momento de sus vidas.

El resultado es un retrato profundamente humano del amor en tiempos modernos: no se trata solo de romanticismo idealizado, sino de confrontar las expectativas con la realidad, de afrontar frustraciones laborales, cambios de amistades, decisiones complicadas y el desafío de mantener una conexión personal frente a las exigencias del mundo adulto. A través de esta mirada diaria de transición, la serie aborda temas universales como la identidad, la estabilidad emocional, la incertidumbre y el crecimiento personal.

Dónde ver Los años nuevos

Los años nuevos, disponible en MUBI desde el 3 de diciembre de 2025, es una serie que invita a la reflexión, a sentir y a reconocerse en las imperfecciones del amor y de la vida misma.