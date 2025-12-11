Cuáles son las comidas favoritas de los argentinos para las fiestas 2025, según la Inteligencia artificial

La Inteligencia artificial predice cuáles van a ser las comidas más populares para las cenas de Navidad en Argentina este 2025.

Con la llegada de las fiestas en un contexto económico complicado para Argentina, la Inteligencia Artificial anticipa cuáles serán las comidas más elegidas para las cenas de Navidad y Año Nuevo en 2025. La situación actual impulsa a muchas familias a priorizar el ahorro, por lo que la IA analiza tendencias culturales y financieras para predecir los platos que dominarán las mesas.

Entre las opciones que la IA destacó, la ensalada rusa aligerada se posiciona como la versión más buscada para las próximas fiestas. Esta adaptación propone menos mayonesa y más ingredientes frescos como arvejas, huevo y pepinos en vinagre, que aportan acidez sin elevar los costos. Según los modelos predictivos, crecieron las consultas sobre "ensalada rusa más económica" y "cómo hacer una rusa más fresca para el calor", reflejando la preferencia por platos livianos y accesibles.

Las papas rústicas con provenzal aparecen como la guarnición estrella, gracias a su bajo precio, facilidad de preparación y sabores bien argentinos como el ají molido y el aceite. Esta opción versátil es ideal para mesas numerosas y reemplaza acompañamientos más caros sin que nadie lo note. Además, las búsquedas de "papas rústicas navidad" muestran un crecimiento constante.

El clásico pollo a la criolla frío también se mantiene firme como una de las elecciones preferidas. Con ingredientes accesibles como morrón, tomate y cebolla, este plato económico se puede preparar con anticipación y rinde mucho. La IA señala que esta opción supera en popularidad al pollo marinado "estilo global", ya que se adapta mejor al calor intenso de diciembre y a la economía local.

Otras opciones de comidas navideñas que destacó la IA

En cuanto a platos fríos, el pionono salado económico vuelve a sus raíces más simples, con jamón, queso, lechuga, tomate y mayonesa. La tendencia muestra un desplazamiento de los rellenos gourmet hacia opciones más prácticas y económicas, con búsquedas en aumento como "pionono económico" y "pionono navidad simple".

Sorpresa por las siete opciones de comidas más populares para la mesa navideña de los argentinos, según la Inteligencia artificial

La torre de atún, un clásico del menú navideño argentino, sigue siendo una estrella en 2025. Esta preparación con capas de puré, atún, morrón, aceitunas y huevo duro no necesita horno y se arma en minutos. Además, se destaca en tendencias de TikTok y Google con términos como "torre de atún fácil" y "receta económica navidad".

Otra propuesta que ganará popularidad es la tarta fría criolla, que combina simplicidad, refrigeración y productos locales económicos como jamón, queso barra, choclo o arvejas, morrón y huevo. La frase "tarta fría no prendo el horno" se repite en las búsquedas, mostrando el interés por platos vistosos pero sin complicaciones.

Finalmente, la IA detecta un aumento en la búsqueda de panes saborizados caseros, con sabores como ajo y perejil, queso rallado económico y cebolla deshidratada. Estos panes son baratos, rinden mucho y forman parte de la cultura panadera local, funcionando como acompañamiento ideal para casi cualquier plato y evitando la compra de productos más caros en panaderías.