Shock por el cometa 3I/ATLAS y su “activación” cerca de la Tierra, según expertos de la NASA

El cometa interestelar 3I/ATLAS es observado por la NASA desde múltiples perspectivas con sus naves y telescopios espaciales.

El cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que avanza hacia la Tierra a una velocidad impresionante de 60 kilómetros por segundo, alcanzará su punto más cercano el próximo 19 de diciembre, situándose a una distancia de 270 millones de kilómetros. Desde su detección el 21 de julio, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea (ESA) han monitorizado su recorrido para desentrañar su origen fuera del sistema solar.

Este cuerpo celeste está formado por una mezcla de roca y hielo que, al ingresar al sistema solar, comenzó a sufrir erosión debido al aumento de la temperatura. Luego de pasar por el perihelio y acercarse al Sol, el 3I/ATLAS empezó a liberar gases y polvo, evidenciando una actividad que sorprendió a los científicos. Ahora continúa su trayectoria hiperbólica rumbo a los límites de la Vía Láctea.

Recientemente, el Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice), misión de la ESA, empleó cinco instrumentos para analizar el cometa y recoger datos sobre su estructura, composición química y origen. Esta información será publicada en febrero de 2026, anticipando hallazgos valiosos para la astronomía. Una imagen tomada el 2 de noviembre con la cámara NavCam del Juice mostró al cometa rodeado de signos claros de actividad.

La ESA destacó que, además del halo brillante de gas conocido como coma, se identificaron dos colas: una de plasma, compuesta por gases cargados eléctricamente que se extiende hacia arriba, y otra de polvo, formada por partículas sólidas que se proyecta hacia la parte inferior izquierda.

Las misiones de la NASA para observar el cometa interestelar 3I/ATLAS

El acercamiento más próximo del Juice ocurrió el 4 de noviembre, cuando se situó a 66 millones de kilómetros del cometa. Sin embargo, para obtener datos más detallados será necesario esperar hasta el 18 de febrero, ya que actualmente la nave utiliza su antena principal como escudo térmico, lo que limita la velocidad de transmisión de información hacia la Tierra.

Las nave espacial Psyche pudo observar al cometa 3I/ATLAS en su camino.

Además del Juice, otros instrumentos de observación espacial siguen de cerca al 3I/ATLAS. Entre ellos se encuentran el Telescopio Espacial Hubble, el Telescopio Espacial James Webb y las sondas interplanetarias Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter, que la ESA ha destinado para maximizar la recopilación de datos sobre este cometa único.

Este cometa fue descubierto desde el telescopio terrestre ATLAS, ubicado en Chile, y se convirtió en el tercer objeto interestelar identificado tras 1I/Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Los dos anteriores también se acercaron a la Tierra durante su paso por el sistema solar, aunque procedían de regiones y sistemas planetarios distintos, expulsados por explosiones o eventos cósmicos.

Los científicos europeos celebraron la detección de actividad en el núcleo y la superficie del 3I/ATLAS, lo que indica que el cometa está “vivo”. Esta característica permite captar información crucial para comparar con otros cometas de la Vía Láctea y para descubrir nuevos elementos químicos que hasta ahora no se habían identificado.