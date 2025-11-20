"Dirigir a Boca": sorpresa por lo que dijo Di María sobre su futuro

Ángel Di María rompió el silencio en las últimas horas y habló acerca de su futuro en el fútbol una vez que se retire. El campeón de todo con la Selección Argentina habló con SportsCenter en ESPN y reveló lo que hará cuando cuelgue los botines. Si bien todavía viste la camiseta de Rosario Central a sus 37 años y luego de una larga trayectoria en Europa, "Fideo" sueña con ser DT del elenco "Canalla" en el cual debutó como futbolista profesional. Sin embargo, también tiene en mente estar al frente de Boca Juniors y sus dichos causaron sorpresa.

El motivo de esta posibilidad de comandar al "Xeneize" es a raíz de su gran amistad con Leandro Paredes, con quien además de compartir plantel en la "Albiceleste" de Lionel Scaloni también jugaron juntos en el Paris Saint Germain de Francia. Su "reencuentro" se dio este 2025 cuando los rosarinos y el conjunto "Azul y Oro" se vieron las caras por el Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito el pasado domingo 14 de septiembre, cuando igualaron 1-1. Ahora, "Angelito" dejó en claro cuál es su plan y por qué motivo incluye al volante que brilla en Boca.

Di María anunció que quiere ser técnico de Boca

"Vamos a intentarlo en su momento. Yo soy mucho más grande que él, todavía va a tener tiempo pero bueno, yo mientras tanto en ese transcurso que él quiera retirarse ya puedo ir mirando cosas y todo, ya estoy haciendo el curso", esbozó el campeón de todo con la Selección Argentina cuando Diego Monroig le consultó acerca de la chance de trabajar con Paredes en un cuerpo técnico. Por otro lado, ante la pregunta sobre qué sistema de juego implementaría, el rosarino agregó: "4-3-3 como siempre, a morir...".

Por supuesto, "Fideo" está más que identificado con Rosario Central, pero al unirse con el mediocampista del "Xeneize" sabe que no podrá evitar dirigirlo en caso de que se presente la oportunidad. A raíz de esto, dio su opinión al respecto y no lo descartó: "Ya está hablado, una vez en cada lado vamos a estar si se nos da, si nos contratan. Pero la idea está, una vez en Boca seguro". De esta manera, una vez que cuelgue los botines pasará a ser técnico y todo indica que llegará como parte del cuerpo técnico al equipo de La Ribera en algún momento.

Ángel Di María y Leandro Paredes trabajarían juntos en un futuro cuerpo técnico tanto de Boca Juniors como de Rosario Central

