FIFA dio a conocer la última actualización de su ranking:

FIFA dio a conocer la última actualización de su ranking, el cual define a las 12 cabezas de serie para los grupos del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Ya finalizadas las Eliminatorias de UEFA, CAF y CONCACAF, y con tan sólo seis cupos para el certamen por definirse (cuatro por repechaje europeo y los dos restantes por repechaje internacional), la Selección Argentina mantuvo la segunda posición, únicamente por detrás de España, combinado que le quitó en septiembre su extensa racha como número uno del mundo.

De esta manera, quedaron decididos cuáles serán los países que encabezarán los 12 grupos en el inédito formato en el que participarán 48 equipos. Además de los tres anfitriones, la 'Roja' y la 'Albiceleste', el resto de lista la conforman Francia (3°), Inglaterra (4°), Brasil (5°), Portugal (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (8°) y Alemania (9°), que aprovechó la caída de Italia (bajó tres posiciones) y se metió en el selecto grupo.

Si bien aún no hay una determinación oficial acerca de cómo se llevará adelante el sorteo, el cual tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Washington D. C., el reglamento del ente que rige el fútbol a nivel internacional establece que "para el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26 de conformidad con la posición que ocupen las selecciones en la Clasificación Mundial Masculina FIFA". Por este motivo, los nueve seleccionados mejor ubicados y los tres anfitriones evitarán enfrentarse entre sí en la primera instancia.

A pesar del empate ante Turquía en la última fecha, España clasificó primera en su grupo y es la última potencia europea en obtener cupo para el Mundial 2026.

Los posibles rivales europeos de la Selección Argentina en el inicio del Mundial 2026: evita a las potencias

En principio, quedan descartadas España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, ya que también serán cabezas de serie en sus respectivas zonas. Los que sí podrían compartirlo con la Selección Argentina que ya clasificaron son Croacia, Suiza, Austria, Noruega y Escocia. Por otro lado, hay 16 más en las repescas, de las que saldrán cuatro cupos más para la Copa del Mundo: Irlanda del Norte, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Kosovo.

Todos los clasificados al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf). Canadá (Concacaf). México (Concacaf). Japón (AFC). Nueva Zelanda (OFC). Irán (AFC). Argentina (Conmebol). Uzbekistán (AFC). Corea del Sur (AFC). Jordania (AFC). Australia (AFC). Brasil (Conmebol). Ecuador (Conmebol). Uruguay (Conmebol). Colombia (Conmebol). Paraguay (Conmebol). Marruecos (CAF). Túnez (CAF). Egipto (CAF). Argelia (CAF). Ghana (CAF). Cabo Verde (CAF). Sudáfrica (CAF). Qatar (AFC). Inglaterra (UEFA). Arabia Saudita (AFC). Costa de Marfil (CAF). Senegal (CAF). Francia (UEFA). Croacia (UEFA). Portugal (UEFA). Alemania (UEFA). Noruega (UEFA). Países Bajos (UEFA). Austria (UEFA). Escocia (UEFA). España (UEFA). Bélgica (UEFA). Suiza (UEFA). Panamá (Concacaf). Haití (Concacaf). Curazao (Concacaf).

Qué puesto en el ranking ocupan los 42 clasificados al Mundial 2026

España (1°).

Argentina (2°).

Francia (3°).

Inglaterra (4°).

Brasil (5°).

Portugal (6°).

Países Bajos (7°).

Bélgica (8°).

Alemania (9°).

Croacia (10°).

Marruecos (11°).

Colombia (13°).

Estados Unidos* (14°).

México* (15°).

Uruguay (16°).

Suiza (17°).

Japón (18°).

Senegal (19°).

Irán (20°).

Corea del Sur (22°).

Ecuador (23°).

Austria (24°).

Australia (26°).

Canadá* (27°).

Noruega (29°).

Panamá (30°).

Egipto (34°).

Argelia (35°).

Escocia (36°).

Paraguay (39°).

Túnez (40°).

Costa de Marfil (42°).

Uzbekistán (50°).

Qatar (51°).

Arabia Saudita (60°).

Sudáfrica (61°).

Jordania (66°).

Cabo Verde (68°).

Ghana (72°).

Curazao (82°).

Haití (84°).

Nueva Zelanda (86°).

*País organizador