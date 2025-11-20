Después de que aparezcan pintadas en varios murales realizados a favor de la Selección Argentina, uno de los campeones del mundo de Qatar 2022, salió a defender al Chiqui Tapia por lo que significó para el ciclo de Lionel Scaloni. Se trata de Ángel Di María que, en una conferencia, aseguró que el presidente de la AFA fue el que "eligió" al entrenador y bancó "las críticas"..

En una charla en el Olé Summit, Ángel Di María aseguró: “Chiqui es el que lo eligió y bancó todas las críticas en su momento cuando todo el mundo lo mataba y decía: ‘¿Cómo van a poner a dirigir en la Selección a alguien que no dirigió antes en ningún club?’". En este punto, Di María revalidó a Tapia que está sufriendo múltiples críticas por el nivel de los arbitrajes en el fútbol argentino. "Desde ahí empezó todo. Esa gloria eterna que se terminó logrando arranco ahí. Tuvo su proceso en el 2019, se terminó ganando en el 2021. Fue desde él, el cuerpo técnico y los jugadores que fueron pasando. Esto es de todos y se arma entre todos. Empieza por el presidente y va hasta los utileros. Todos son una parte fundamental de la Selección”.

La foto de Chiqui Tapia junto a Bragarnik en el entrenamiento de la Selección Argentina

"Lindo entrenamiento de la Selección Argentina a puertas abiertas y con el cariño de toda la gente", escribió el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino en sus redes sociales en un posteo que rápidamente se llenó de likes y comentarios. En el mismo incluyó fotos de los futbolistas y también suyas con sus compañeros de la delegación. Claro que, la que más llamó la atención fue la que subió con el abogado y exjugador de JJ. Urquiza.

Lionel Messi posó con Bragarnik y la camiseta de Elche

"Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona. Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", escribió el astro rosarino en sus redes junto a algunas fotos del entrenamiento de la Selección Argentina. A su vez, el empresario habló con los medios locales y esbozó su felicidad por contar con el exhombre de Barcelona en el estadio.

"Tener al mejor del mundo en nuestra casa es algo muy lindo. Fue una casualidad, porque iban a preparar un amistoso y están muy contentos", esbozó y agradeció a la AFA por aceptar el ofrecimiento y nuestra hospitalidad". Por otro lado, se mostró orgulloso de poder ofrecerle el verde césped del Estadio Manuel Martínez Valero para el entrenamiento y "que toda la gente pueda ver esto".