Wanda Nara deschavó a Ian Lucas en medio de los rumores que la vinculan con Evangelina Anderson.

MasterChef Celebrity propició situaciones de todo tipo en los más de dos meses que lleva de emisión. Desde emotivas galas hasta las más salvajes peleas, pasando por profundas historias de vida e inimaginables amistades forjadas. También, al parecer, amores nacientes.

Muchas teorías se tejieron con respecto a la cercanía que hay entre dos participantes: Evangelina Anderson, que en agosto de este año se separó luego de 14 años de matrimonio con Martín Demichelis, y el influencer Ian Lucas. No solo es palpable la conexión que hay entre ambos en las cocinas, sino también fuera de ellas: varios fueron los periodistas que señalaron que se los ve muy juntos e incluso circularon imágenes donde presuntamente están a los besos en un boliche, pero que la lejanía de la cámara impide que esa escena sea fiable (e incluso pareciera que fue simplemente una charla en el oído). Sin embargo, una situación ocurrida en el episodio de este martes 9 de diciembre en MasterChef le daría más asidero a la teoría de que, entre ambos, hay más que una relación de compañerismo.

Ian Lucas y Evangelina Anderson, compañeros en MasterChef Celebrity.

Wanda Nara deschavó a Ian Lucas

En determinado momento, Wanda Nara se acercó a la estación de Ian Lucas y le mencionó que, a falta de "su papá" (Maxi López) ahora tenía una "mamá sustituta" en referencia a Evangelina Anderson, que estaba en su misma fila. "Sí, estamos ahí", mencionó esbozando algunas risas nerviosas. "Nos quieren ver madre e hijo Ian, yo podría ser la hermana mayor", se mofó la modelo. Tras ello el joven mencionó que suele salir a boliches con el exfutbolista, a lo que Wanda lo interrumpió: "¿Y Eva va con ustedes?". "A veces sí...", deslizó él.

Tras hablar acerca del exdeportista, la expareja de Mauro Icardi le señaló: "Yo creo que como madre te puedo dar mejores tips en la vida, para mí tenés que enamorarte". "¿Sí?, ¿me enamoro?", replicó el hombre de las redes sociales. "¡SÍ! ¿Rango de edad?", inquiso Wanda. "Me gusta que sepan...", respondió, tras lo cual fue consultado: "¿Algo de acá de MasterChef que te guste?". "Hay cositas, son todas muy lindas mis compañeras", sostuvo.

"¿Hubo algo, no?", arrojó Wanda sin pelos en la lengua. Lejos de seguir con la conversación, Ian Lucas bajó la mirada sonriendo y siguió con su plato. En tanto, la cámara se fue a Evangelina, que también juntó fuerzas para no reirse. A eso le siguió un recorte de él en producción con carcajadas tímidas, junto a una Wanda marchándose de la estación mientras miraba por encima del hombro a Ian.