Rosario Central y Estudiantes se miden por la llave 5

El Canalla y el Pincha chocarán este domingo 23 de noviembre en un duelo mano a mano por un lugar en la Cuartos del Clausura. La cita será en el estadio Gigante de Arroyito, a partir de las 17:30 (hora Argentina).
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Rosario Central quien ganó 2 a 0.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Pablo Dóvalo es el elegido para dirigir el partido.
Los resultados de Rosario Central en partidos del Clausura
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Godoy Cruz 1 (12 de julio)
- Primera Fase: Lanús 0 vs Rosario Central 1 (19 de julio)
- Primera Fase: Rosario Central 0 vs San Martín (SJ) 0 (26 de julio)
- Primera Fase: Atlético Tucumán 0 vs Rosario Central 0 (9 de agosto)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Dep. Riestra 1 (16 de agosto)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Newell`s 0 (23 de agosto)
- Primera Fase: Sarmiento 0 vs Rosario Central 1 (24 de octubre)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Boca Juniors 1 (14 de septiembre)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Talleres 1 (21 de septiembre)
- Primera Fase: Gimnasia 0 vs Rosario Central 3 (27 de septiembre)
- Primera Fase: Rosario Central 2 vs River Plate 1 (5 de octubre)
- Primera Fase: Vélez 1 vs Rosario Central 2 (11 de octubre)
- Primera Fase: Rosario Central 1 vs Platense 0 (19 de octubre)
- Primera Fase: Instituto 1 vs Rosario Central 3 (31 de octubre)
- Primera Fase: Rosario Central 0 vs San Lorenzo 0 (7 de noviembre)
- Primera Fase: Independiente 1 vs Rosario Central 0 (15 de noviembre)
Los resultados de Estudiantes en partidos del Clausura
- Primera Fase: Unión 1 vs Estudiantes 0 (14 de julio)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Huracán 1 (21 de julio)
- Primera Fase: Racing Club 0 vs Estudiantes 1 (26 de julio)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Independiente Riv. (M) 1 (7 de agosto)
- Primera Fase: Banfield 3 vs Estudiantes 2 (17 de agosto)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Aldosivi 0 (25 de agosto)
- Primera Fase: Central Córdoba (SE) 2 vs Estudiantes 0 (30 de agosto)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs River Plate 2 (13 de septiembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Defensa y Justicia 0 (22 de septiembre)
- Primera Fase: Newell`s 1 vs Estudiantes 1 (30 de septiembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre)
- Primera Fase: Belgrano 1 vs Estudiantes 1 (11 de octubre)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Boca Juniors 2 (2 de noviembre)
- Primera Fase: Tigre 1 vs Estudiantes 0 (9 de noviembre)
- Primera Fase: Estudiantes 1 vs Argentinos Juniors 2 (16 de noviembre)
Horario Rosario Central y Estudiantes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas