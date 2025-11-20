Los 10 partidos con más público de la historia en los estadios de Argentina

Los 10 partidos con más hinchas de la historia en estadios argentinos.

El fútbol en Argentina es una gran pasión popular desde su origen, por lo que hubo miles de partidos con el estadio lleno y los registros oficiales indican cuáles fueron los diez cotejos con mayor cantidad de hinchas en las tribunas. De hecho, la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) confirmó que se destacan en este sentido Racing y River Plate, con el "Cilindro" de Avellaneda y el "Monumental" de Núñez respectivamente. El Presidente Perón y el Antonio Vespucio Liberti mandan básicamente porque fueron los de mayor capacidad desde sus estrenos en 1950 y 1938 respectivamente.

Como anteriormente en los escenarios entraban muchas más personas que en la actualidad, los cotejos más destacados en este sentido son de las viejas épocas. Es que, con el transcurrir de los años, las gradas fueron achicándose por razones de seguridad. En diferentes recintos, varios escenarios quitaron populares para agregar plateas, por lo que el aforo se redujo demasiado por la implementación de los asientos y las butacas en esos lugares. Además, anteriormente había hinchas visitantes, situación que ya prácticamente no existe en la Primera División desde junio del 2013.

Los 10 partidos con mayor cantidad de público en los estadios de Argentina en la historia

Racing vs. Celtic (Escocia) - 115.000 personas - "Cilindro" de Avellaneda - Final de vuelta de la Copa Intercontinental 1967. Selección Argentina vs. Inglaterra - 110.000 personas - "Monumental" de Núñez - Amistoso internacional de 1953. Racing vs. River Plate - 106.000 personas - "Cilindro" de Avellaneda - Campeonato Nacional de 1968. River Plate vs. Boca Juniors - 105.000 personas - "Monumental" de Núñez - Campeonato de 1954. River Plate vs. Boca Juniors - 105.000 personas - "Cilindro" de Avellaneda - Campeonato de 1955. Selección Argentina vs. España - 105.000 personas - "Monumental" de Núñez - Amistoso internacional de 1953. River Plate vs. Boca Juniors - 100.000 personas - "Monumental" de Núñez - Campeonato de 1947. River Plate vs. Boca Juniors - 100.000 personas - "Monumental" de Núñez - Campeonato de 1961. River Plate vs. Boca Juniors - 100.000 personas - "Monumental" de Núñez - Campeonato de 1962. Racing vs. Independiente - 100.000 personas - "Cilindro" de Avellaneda - Campeonato de 1951.

¿Por qué los estadios de Racing y River acaparan el top 10?

Mientras que la casa del "Millonario" debutó en mayo de 1938, la de la "Academia" fue estrenada en septiembre de 1950. En aquel entonces, en el recinto de la "Banda" entraban alrededor de 110.000 espectadores, mientras que el escenario de Avellaneda era el más amplio del país con un aforo aproximado de 120.000 almas. No obstante, con el transcurrir del tiempo, Racing transformó las populares de arriba en plateas, por lo que la capacidad total del estadio se redujo a la mitad: casi 60.000 hinchas ingresan hoy en noviembre del 2025.