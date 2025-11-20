Rosario Central se consagró campeón del año en el fútbol argentino tras el mejor de la tabla anual. El equipo que dirige técnicamente Ariel Holan y tiene como máxima figura a Ángel Di María sumó un nuevo título en la historia del fútbol argentino. De esta manera, el "Canalla" obtuvo su estrella n°13 igualando así a Huracán y dejando aún más atrás a su clásico rival, Newell's (9). De esta manera, el trofeo se entregó por primera vez y en una decisión por parte de Claudio "Chiqui" Tapia y la AFA que no tardó en generar polémica en las redes.
Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la liga 2025 de Rosario Central
|P
|EQUIPO
|TOTAL
|AMAT.
|PROF.
|LIGAS
|COPAS
|COP. LOC.
|COP. INT.
|1
|Boca Juniors
|74
|14
|60
|35
|39
|17
|22
|2
|River Plate
|72
|3
|69
|37
|35
|17
|18
|3
|Independiente
|45
|8
|37
|16
|29
|9
|20
|4
|Racing Club
|41
|21
|20
|18
|23
|15
|8
|5
|Alumni (con E.H.S)
|22
|22
|0
|10
|12
|8
|4
|6
|San Lorenzo
|22
|5
|17
|15
|7
|2
|5
|7
|Vélez Sarsfield
|19
|0
|19
|11
|8
|3
|5
|8
|Estudiantes de La Plata
|17
|1
|15
|6
|11
|5
|6
|9
|Huracán
|13
|7
|6
|5
|8
|8
|0
|10
|Rosario Central
|13
|5
|8
|5
|8
|7
|1
|11
|Newell’s Old Boys
|9
|2
|7
|6
|3
|3
|0
|12
|Lanús
|7
|0
|7
|2
|5
|3
|2
|13
|Belgrano Athletic
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|2
|14
|Arsenal
|5
|0
|5
|1
|4
|2
|2
|15
|Argentinos Juniors
|5
|0
|5
|3
|2
|0
|2
|16
|Quilmes
|3
|2
|1
|2
|1
|1
|0
|17
|Banfield
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|18
|Ferro Carril Oeste
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|19
|Gimnasia y Esgrima de La Plata
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|20
|Sportivo Barracas
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|21
|Defensa y Justicia
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|22
|Talleres
(Córdoba)
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|23
|Platense
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|24
|Central Córdoba (Rosario)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|25
|Chacarita
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|26
|Estudiantes (BA)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|27
|Nueva Chicago
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|28
|San Martín (Tucumán)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|29
|Dock Sud
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|30
|Atlanta
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|31
|Tiro Federal (Rosario)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|32
|Tigre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|33
|Colón
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|34
|Patronato
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|35
|Atlético Tucumán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|36
|Central Córdoba (Santiago del Estero)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|37
|Independiente Rivadavia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0