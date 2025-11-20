Así quedó la tabla histórica de títulos tras el trofeo entregado a Rosario Central

Rosario Central se consagró campeón del año en el fútbol argentino tras el mejor de la tabla anual. El equipo que dirige técnicamente Ariel Holan y tiene como máxima figura a Ángel Di María sumó un nuevo título en la historia del fútbol argentino. De esta manera, el "Canalla" obtuvo su estrella n°13 igualando así a Huracán y dejando aún más atrás a su clásico rival, Newell's (9). De esta manera, el trofeo se entregó por primera vez y en una decisión por parte de Claudio "Chiqui" Tapia y la AFA que no tardó en generar polémica en las redes.

