EN VIVO
Fútbol Argentino

Tabla histórica de títulos del fútbol argentino: cómo quedó con el trofeo entregado a Rosario Central

Con la consagración de Rosario Central por ser el mejor de la tabla anual entre Apertura y Clausura, así quedó el historial de títulos en el fútbol argentino.

20 de noviembre, 2025 | 14.01

Rosario Central se consagró campeón del año en el fútbol argentino tras el mejor de la tabla anual. El equipo que dirige técnicamente Ariel Holan y tiene como máxima figura a Ángel Di María sumó un nuevo título en la historia del fútbol argentino. De esta manera, el "Canalla" obtuvo su estrella n°13 igualando así a Huracán y dejando aún más atrás a su clásico rival, Newell's (9). De esta manera, el trofeo se entregó por primera vez y en una decisión por parte de Claudio "Chiqui" Tapia y la AFA que no tardó en generar polémica en las redes.

MÁS INFO

Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la liga 2025 de Rosario Central

P EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP. LOC. COP. INT.
1 Boca Juniors 74 14 60 35 39 17 22
2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18
3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20
4 Racing Club 41 21 20 18 23 15 8
5 Alumni (con E.H.S) 22 22 0 10 12 8 4
6 San Lorenzo 22 5 17 15 7 2 5
7 Vélez Sarsfield 19 0 19 11 8 3 5
8 Estudiantes de La Plata 17 1 15 6 11 5 6
9 Huracán 13 7 6 5 8 8 0
10 Rosario Central 13 5 8 5 8 7 1
11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0
12 Lanús 7 0 7 2 5 3 2
13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2
14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2
15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2
16 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0
17 Banfield 2 1 1 1 1 1 0
18 Ferro Carril Oeste 2 0 2 2 0 0 0
19 Gimnasia y Esgrima de La Plata 2 1 1 1 1 1 0
20 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0
21 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2
22 Talleres
(Córdoba)		 2 0 2 0 2 1 1
23 Platense 1 0 1 1 0 0 0
24 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 1 1 0
25 Chacarita 1 0 1 1 0 0 0
26 Estudiantes (BA) 1 1 0 0 1 1 0
27 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0
28 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0
29 Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0
30 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0
31 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0
32 Tigre 1 0 1 0 1 1 0
33 Colón 1 0 1 0 1 1 0
34 Patronato 1 0 1 0 1 1 0
35 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0
36 Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 0 1 0 1 1 0
37 Independiente Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0
Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas