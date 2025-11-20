Estudiantes salió al cruce por el título de Rosario Central y desmintió a la AFA: "Ninguna votación"

El fuerte comunicado de Estudiantes de La Plata por el título de "Campeón de Liga" que la AFA le otorgó a Rosario Central: "No se realizó".

Este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió darle un nuevo título a Rosario Central por haber finalizado líder en la tabla anual, una decisión llena de polémica que despertó numerosas críticas por el desprolijo accionar del organismo que preside Claudio 'Chiqui' Tapia. A pesar de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional anunció que el 'Canalla' fue condecorado como "Campeón de Liga" luego de que se defina "por unanimidad" en una votación, Estudiantes de La Plata desmintió esta versión y publicó un breve y contundente comunicado en sus redes sociales al respecto.

"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", fue el mensaje que el 'Pincha' difundió horas después de que se diera a conocer la noticia, dando a entender que fue una determinación unilateral por parte de la AFA en la que los clubes no tuvieron injerencia.

El comunicado publicado por el Comité Ejecutivo de la LPF sobre el nuevo título otorgado a Rosario Central

En la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025. Estuvieron presentes y recibieron el trofeo: el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun.

Noticia en desarrollo...