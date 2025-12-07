Franco Colapinto anunció que vuelve a Argentina y celebró el fin de un 2025 pésimo para Alpine

Franco Colapinto celebró el final de un 2025 pésimo para Alpine.

Franco Colapinto aportó sus sensaciones después del Gran Premio de Abu Dhabi, el último de una temporada 2025 para el olvido de Alpine en la Fórmula 1. El piloto argentino de 22 años habló en zona mixta luego de la última carrera de la campaña y reconoció que no fue un buen torneo, aunque se mostró optimista con relación al próximo certamen. En esta ocasión, acabó 20° en el circuito de Yas Marina.

El ex Williams dialogó en vivo con ESPN y agradeció que haya culminado el campeonato de una vez por todas. De hecho, sostuvo que hace tiempo ya que la escudería francesa liderada por Flavio Briatore trabaja para evolucionar como sea en los meses que se avecinan y aclaró que el equipo "nunca se rindió", a pesar de todas las dificultades que hubo en el camino.

Colapinto agradeció el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1: "Ya terminó"

A pura sinceridad, el pilarense disparó que "hay mucho por mejorar todavía, pero nada, gracias a Dios ya terminó este año". Así y todo, agregó: “Me quedo con muchas cosas de esta temporada, un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos...". También resaltó que es "muy importante eso" y amplió: "Creo que nos prepara para cuando nos vaya mejor”.

"Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados", aseveró Colapinto desde Alpine en la Fórmula 1. "Tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso”, enfatizó el joven corredor bonaerense.

"Colapa" reconoció que “fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso...". Y completó: "Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas, con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”.

Franco Colapinto celebró el final de un 2025 pésimo para Alpine.

Con Colapinto: cuándo arranca la F1 en 2026

La primera final será el domingo 8 de marzo en Melbourne, Australia, aunque antes de ello habrá ensayos de todo tipo y entrenamientos libres de cada escudería para probar elementos, en el marco de la reestructuración general de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Todos los resultados de Colapinto con Alpine en 2025