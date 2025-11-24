El lamento de Flavio Briatore por el drama que pasó Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: “Caótico”

Colapinto fue el último en cruzar la línea de meta.

La segunda visita de Franco Colapinto al Circuito callejero de Las Vegas fue todo un desafío, con una lluvia que se extendió durante el fin de semana y obligó a realizar la clasificación con los neumáticos full wet e intermedios. De hecho, el pilarense hizo una salvada destacable en el cierre de la Q2 y, aunque perdió la vuelta, al menos no sufrió un accidente, algo que lamentablemente no pudo repetirse en la madrugada del domingo.

Y es que la largada del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 fue muy accidentada, especialmente en la zona media, donde lo más destacado fue el choque de Gabriel Bortoleto con Lance Stroll. De hecho, el piloto argentino tuvo una buena muñeca para evitar verse involucrado en este incidente, no así Alex Albon, que lo chocó por la parte trasera del A525 y le dañó el difusor, lo que lo hizo perder carga aerodinámica y mermó su rendimiento por toda la carrera.

Justamente sobre este suceso habló Flavio Briatore, que se lamentó por haber quedado con las manos vacías por accidentes que tuvieron como víctimas a sus pilotos en la “ciudad del juego”. “Hoy, nuestros dos pilotos quedaron atrapados en un arranque caótico sin tener responsabilidad alguna, y eso derivó en daños importantes en la parte trasera de ambos autos”, comenzó el asesor de Alpine en declaraciones a la prensa.

Mientras que Franco pudo evitar el incidente del brasileño y el canadiense, Gasly no corrió la misma suerte y fue enganchado por el Aston Martin, que dejó de costado en la pista al A525 y produjo serios daños. “El golpe arruinó por completo la competencia de Pierre, que perdió mucha carga aerodinámica. Franco también sufrió un contacto y daños, lo que nos dejó en una carrera muy cuesta arriba y lejos de los puntos”, agregó Briatore al respecto.

¿Qué dijo Franco del accidente?

Como resultado de lo sucedido en la largada, Franco Colapinto fue el último en cruzar la línea de meta este domingo, quedando relegado al decimoséptimo lugar, aunque la descalificación de los McLaren lo hizo subir al decimoquinto. Sin dudas, el incidente en la largada perjudicó al argentino, que advirtió que el coche no se sintió bien después del contacto con su excompañero de Williams.

Colapinto no tuvo ritmo tras el accidente.

“Tuve una salida relativamente limpia e intenté evitar el caos que se produjo en la curva 1, pero Alex me golpeó por detrás. Sentí un pequeño contacto, pero el suelo y el difusor sufrieron un fuerte impacto. Es difícil decir si se debió a los daños que sufrimos, pero el coche se sintió mucho peor que en sesiones anteriores”, afirmó el pilarense. Como consecuencia del impacto, Franco reconoció que le faltó equilibrio y no tuvo un buen agarre trasero, lo que hizo que el A525 comience a derrapar más de lo esperado en pista.