Los cambios del Alpine de Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas de F1: "Un toque más"

Colapinto correrá este fin de semana en Las Vegas.

Desde su regreso a la Fórmula 1 en el 2023, el Gran Premio de Las Vegas ha sido uno de los escenarios más llamativos de la temporada, con la particularidad de que la carrera se disputa por la noche del sábado estadounidense para exhibir la vida de la ciudad en todo su esplendor. Para los equipos, esto también significó adornar los monoplazas para que queden acordes al espectáculo de luces de neón y los casinos y hoteles que rodean el trazado.

Por tal motivo, Alpine lanzó este martes las primeras imágenes de cómo se verá el A525 de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la nueva visita al Circuito callejero de Las Vegas, donde la acción comenzará este jueves. A través de sus redes sociales, el equipo de Enstone publicó algunas fotos del monoplaza que, a primera vista, no parece ser muy distinto, aunque tiene algunos guiños significativos para la “ciudad del juego”.

A diferencia del diseño que fue común a la escudería francesa en casi toda la temporada, el A525 tendrá una mayor presencia del rosa en sus colores, tal como lo indicaron en el texto que acompaña el posteo: “Terminando el año con un toque más de rosa”. No obstante, lo verdaderamente llamativo se encuentra en las llantas, puesto que Alpine añadió un diseño de la ruleta de los casinos combinando azul y rosa.

De hecho, dentro de la ruleta, el equipo galo se la jugó al agregar una letra por cada casillero, de manera tal de formar la frase “Casino Mood”, en referencia a uno de los principales atractivos de Las Vegas. Ahora bien, Alpine no dio a conocer ningún diseño especial en cuanto a la indumentaria de sus pilotos, por lo que la novedad de la fecha solamente estará puesta en el coche que, por otro lado, no llegaría con modificaciones reportadas hasta el momento.

Claro que la escudería hará ajustes en la configuración del A525 para que sea lo más cómodo posible tanto para Colapinto como para Gasly, pero no habrá llegada de nuevas piezas para mejoras. Vale la pena recordar que, sobre todo a esta altura del año, los equipos están centrados en el desarrollo del próximo monoplaza, algo en lo que Alpine lleva meses trabajando para salir del fondo de la tabla en 2026.

Así se ve el A525 de Alpine para Las Vegas.

¿A qué hora se corre el GP de Las Vegas?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el GP de Las Vegas 2025, que se realizará en el Circuito callejero de Las Vegas. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la vigesimosegunda fecha del campeonato:

FP1: jueves 20 de noviembre – 21:30 horas.

FP2: viernes – 1.

FP3: viernes – 21:30.

Clasificación: sábado – 1.