La máxima categoría inició una asociación con Fortnite, el reconocido videojuego de disparos, y este jueves lanzará el “F1 Cosmetic Team Set”.

Durante los últimos años, la Fórmula 1 aumentó su popularidad entre el público joven, en parte por el buen recibimiento que tuvo la serie de Netflix Drive to Survive. A su vez, la máxima categoría hizo un especial esfuerzo por expandir su dominio en tierras estadounidenses y rivalizar con la competencia local, la IndyCar, por lo que pasó a tener tres Grandes Premios: Miami, Estados Unidos (Austin) y Las Vegas.

Justamente este fin de semana se realizará la última visita a suelo norteamericano de la temporada en la “ciudad del juego”, por lo que la F1 aprovechó para aumentar el hype con el anuncio de una nueva colaboración. A través de las redes sociales, se dio a conocer que la máxima categoría inició una asociación con Fortnite, el reconocido videojuego de disparos que este jueves lanzará el “F1 Cosmetic Team Set”.

El multijugador formato “Battle Royale” tendrá disponibles en su tienda de objetos este paquete de contenido antes del inicio de la FP1 del GP de Las Vegas e incluirá desde skins hasta emojis. En el video publicado por el videojuego de la plataforma de Epic Games, y que fue compartido por las redes oficiales de la F1, se puede apreciar que los jugadores podrán elegir trajes de pilotos para sus personajes, además de la presencia de planeadores y picos inspirados en las diez escuderías que tiene actualmente la competencia.

Hasta el momento, no se dio a conocer el precio que tendrá el “F1 Cosmetic Team Set” ni si habrá contenido que pueda adquirirse de manera gratuita con las monedas del juego. Eso sí, esta no es la primera colaboración entre el Fortnite y la Fórmula 1, puesto que ya se llevó a cabo una en 2023 con Lewis Hamilton como protagonista, ocasión en la que se lanzó una skin del siete veces campeón del mundo y los accesorios Rocket-Ready Roscoe y Pole Positioner, además de un pico especial.

“Tuve la oportunidad de estar en Fortnite. Es un juego al que jugué durante mucho tiempo, pero dije que solo si Roscoe podía estar en él. Y me dijeron: 'No hay problema'. Así que Roscoe está en mi jet pack revoloteando detrás de mí como si fuera mi compañero”, había relatado Hamilton en una entrevista con GQ al momento del lanzamiento de esta primera colaboración.

¿A qué hora corre la Fórmula 1 la próxima carrera?

La F1 volverá este fin de semana con el GP de Las Vegas, que se realizará en el Circuito callejero de Las Vegas. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la vigesimosegunda fecha del campeonato: