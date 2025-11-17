Peugeot sorprendió a todos y presentó su futuro modelo en el Fortnite

El auto que Peugeot presentó en Fortnite.

Peugeot decidió romper esquemas y mostrar el diseño de sus próximos vehículos a través de una plataforma poco convencional: el popular videojuego Fortnite, que reúne a 37 millones de jugadores activos cada mes.

El prototipo, llamado Polygon Concept, no sólo anticipa el diseño del próximo auto compacto de la marca francesa, sino que también introduce tecnologías revolucionarias que estarán disponibles a partir de 2027.

Para vivir esta experiencia, los usuarios deben ingresar a Fortnite, dirigirse a la pestaña “Descubrir” y acceder a la isla virtual Peugeot Polygon City con el código: 4592-5340-1652. Este espacio fue desarrollado en conjunto con Gameloft y se inspira en la forma rectangular del volante Hypersquare®, pieza central del nuevo concepto de manejo de Peugeot.

En la isla, cada jugador puede personalizar su propio Polygon Concept ganando fichas mediante mini juegos distribuidos por toda la ciudad virtual. Las opciones incluyen modificar llantas, luces, colores de la carrocería y paneles interiores, ofreciendo una experiencia creativa e interactiva.

Todos los detalles del Polygon Concept

El Polygon Concept mide menos de 4 metros y destaca por su volante rectangular Hypersquare®, que integra cuatro módulos circulares en sus esquinas para controlar funciones clave sin despegar las manos del volante. Esta innovación se complementa con la tecnología Steer-by-Wire, que elimina la conexión mecánica entre dirección y ruedas, usando un control totalmente electrónico.

Este sistema ajusta la dirección según la velocidad: a bajas velocidades permite maniobras ágiles con una rotación máxima de 170° en cada sentido, mucho menos que las tres vueltas necesarias en un volante tradicional. A velocidades más altas, basta un leve movimiento para corregir la trayectoria.

Además, el vehículo elimina las pantallas convencionales y despliega toda la información en un panel Micro-LED ubicado detrás del volante, proyectado sobre el parabrisas. Esta pantalla tiene unas dimensiones de 24 cm de ancho por 74 cm de alto, equivalente a 31 pulgadas, ofreciendo una experiencia visual envolvente para el conductor.

En cuanto a los asientos, combinan una estructura impresa en 3D con espuma moldeada en una sola pieza, lo que permite crear formas innovadoras, cómodas y con un diseño geométrico limpio que supera a los asientos tradicionales tapizados.

Tanto el interior como el exterior del nuevo Polygon Concept cuentan con múltiples elementos personalizables. En colaboración con Goodyear, Peugeot incorporó una tecnología láser que permite grabar colores directamente en los flancos de los neumáticos, sumando un detalle único y personalizable.