Estalló la guerra entre el PRO y LLA

Un mes y medio después de competir juntos en las elecciones, estalló la interna entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Diego Valenzuela, ex referente amarillo que asumirá su banca en la Legislatura provincial el 10 de diciembre, criticó en redes sociales a quienes facilitaron la ley de endeudamiento de Axel Kicillof, generando un profundo malestar.

A través de tuits y retuits, Valenzuela transmitió reiteradamente el mismo mensaje: salvo el bloque violeta, todos negociaron para aprobar la ley enviada por la gobernación. En sus publicaciones, afirmó que "esta provincia atrasa" y que, en la madrugada de la discusión del proyecto, "ganó la casta".

Su cuestionamiento se dirige a quienes facilitaron el "endeudamiento excesivo" en una provincia con déficit y a la ampliación de sillas en el directorio del Banco Provincia, algo que considera innecesario. En esa nómina hay dirigentes del PRO.

En el entorno amarillo, las palabras del intendente de Tres de Febrero y futuro senador generaron gran rechazo, especialmente porque Esteban Daniel Cibrán, muy cercano a Valenzuela, ocupa el cargo de síndico titular en Provincia ART, del Grupo Provincia. Por ello, sus críticas fueron tildadas de oportunismo político hipócrita.

Además, el PRO negó haber apoyado el endeudamiento bonaerense y aclaró que solo respaldó el roll over de la deuda, en línea con Ciudad y Nación. Durante la votación, el macrismo aprobó la ley en general pero rechazó el artículo sobre el endeudamiento. Agustín Forchieri, presidente del bloque amarillo, explicó que no se oponen a la toma de deuda, sino que cuestionan el uso que el gobernador le dará y sus prioridades. “Estamos a favor de endeudarse para cancelar deudas existentes y para financiar el fondo para los municipios”, agregó.

Pese a la molestia pública por los dichos de Valenzuela — la primera figura PRO que pasó a filas libertarias —, desde el partido no mostraron sorpresa. Lo describieron como un oficialista de turno: señalaron que acompañó a Mauricio Macri en la etapa próspera del PRO, que en 2019 repartió boleta cortada junto a la de Alberto Fernández, y ahora se alió con Javier Milei.

En un gesto de ruptura definitiva, lo criticaron a él y a su esposa, Daniela Reich — ex presidenta del PRO en Buenos Aires — por haber acordado con Kicillof distintas subas impositivas, entre ellas inmobiliario, ingresos brutos y patentes, además de impuestos urbanos y rurales en 2023, junto con Maximiliano Suescun, de la UCR.

Desde Tres de Febrero aseguraron que en este momento lo que hay que hacer es definir si uno acompaña a Milei o si ayuda al gobernador Kicillof. "No da lo mismo", se sostuvo, como tampoco lo da "votar un endeudamiento excesivo, en una provincia con déficit, y ampliar de 8 a 14 el directorio del Banco Provincia". En respuesta a las acusaciones, se señaló que en "ninguna negociación del pasado se amplió de esta manera burda el directorio a costa de los contribuyentes".

Desde que Valenzuela confirmó su salto al bloque violeta, el PRO marcó distancia con él. En varias ocasiones, desde el partido expresaron alivio por haber dejado afuera a su figura y a otros bullrichistas para quedar con los “puros”. Sin embargo, hasta el momento no habían manifestado abiertamente su enojo hacia Valenzuela