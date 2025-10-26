Milei votó y evitó a la prensa en medio de la tensión del oficialismo

En una jornada de las elecciones legislativas 2025 cargada expectativa, el presidente Javier Milei emitió su voto esta mañana en una sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ubicada en el barrio porteño de Almagro. Lo hizo rodeado de un fuerte operativo de seguridad, acompañado por su hermana Karina Milei y sin brindar declaraciones a la prensa.

Minutos antes de las 11, el mandatario llegó al establecimiento con su círculo íntimo: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el influencer Iñaki Gutiérrez, responsable de sus redes sociales; y el cineasta Santiago Oría, quien registra sus actividades cotidianas. En la puerta, saludó a sus seguidores y evitó la prensa.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante la espera para votar -más de cinco minutos debido a la fila- Karina Milei se mostró distendida, acariciando a los perros de los efectivos policiales. El presidente, por su parte, se mantuvo reservado ante los medios, aunque interactuó con simpatizantes y se tomó selfies.

Tras emitir su voto, se retiró en la camioneta oficial rumbo a la Quinta de Olivos. Según fuentes de su entorno, está previsto que al final de la tarde se dirija al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba, a pocas cuadras del Obelisco.

Elecciones 2025 Francos: “Se viene una época de cambios importantes”

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también votó este mediodía y reforzó el mensaje presidencial: “Como lo anticipó Milei, se viene una época de cambios importantes”, afirmó ante la prensa.

Consultado sobre posibles modificaciones en el Gabinete, Francos fue categórico: “El Presidente es quien decide todo. Hay cuatro nombramientos pendientes y los comunicará a su debido tiempo”. Ante rumores sobre su eventual salida, insistió en que “los ministros están a disposición del Presidente”.

En relación con la coyuntura económica, minimizó la volatilidad típica de los procesos electorales y aseguró que “las variables macro están ordenadas”. Además, valoró el debut de la Boleta Única Papel (BUP), que se implementó este domingo: “Ha funcionado sin problemas”, sostuvo.

En tono institucional, dejó un consejo para quien pudiera sucederlo: “Que se dedique a dialogar y buscar consensos”. También se refirió al expresidente Mauricio Macri, quien se mostró dispuesto a colaborar: “Es un referente importante de la política nacional. Siempre estamos abiertos al diálogo con cualquier sector que se acerque”.