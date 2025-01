Escándalo en la cumbia por lo que se supo de Cacho de Los Palmeras: "Una pena muy grande".

Cacho Deicas atraviesa un delicado momento de salud luego de haber sufrido un ACV isquémico que lo mantuvo internado por varios días. Sin embargo, luego de recibir el alta, el cantante volvió a colocarse en boca de todos por lo que expusieron sus compañeros de banda.

A través de redes sociales, los compañeros de banda de Deicas estuvieron actualizando a diario sobre el estado de salud del cantante. Pero pese a esperar ansiosos el alta del cantante y su reincorporación al grupo, ahora denunciaron públicamente a la familia del músico por no permitirles comunicarse con él.

En diálogo con Luis Ventura para Secretos Verdaderos, ciclo emitido por América TV, los integrantes de Los Palmeras contaron: "Desgraciadamente su familia no permite que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, que realmente es una pena muy grande". En este marco, sumaron: "Nosotros lo cuidamos tanto como lo cuida su familia. Sabemos únicamente lo que nos hemos podido ir enterando. No podemos hablar con él porque sus hijos no le permiten”.

Asimismo, contaron que esta no es la primera vez que sucede algo así, ya que su familia siempre le corta la comunicación a Deicas cuando tiene un problema de salud. "Particularmente, por ser un amigo de años, si me afecta. No sé si decir que me duele, pero siento que todo el esfuerzo que hemos hecho ha sido en vano. Yo no soy su enemigo, soy un amigo de él de toda la vida. Y que no me permitan hablar con él me parece una cuestión bastante jodida", contó el bandoneonista de la banda. Finalmente, este integrante del grupo continuó con el descargo: "Uno de los hijos, el más grande, Cristian, se comunica con nuestro manager y lo tiene al tanto de cómo va evolucionando. Pero yo particularmente no he tenido diálogo con él".

"Está preparado": impacto por lo que se supo de Cacho Deicas de Los Palmeras

Marcos Camino, uno de los integrantes de la banda de música tropical, rompió el silencio para exponer lo que el mundo de la cumbia no esperaba.

En las últimas horas, quien rompió el silencio fue Marcos Camino para hablar de este tema, ya que Los Palmeras continuaron con sus compromisos artísticos.

"Los Palmeras es una empresa, esta preparado para este tipo de inconvenientes", expresó el músico en diálogo con Juan Alberto Mateyco en el ciclo La Movida de la Noche por Radio Mitre. Durante la entrevista, Camino informó que el grupo seguirá tocando y cumplirá con cada uno de los shows ante la falta de "Cacho" Deicas, quien ya fue dado de alta del sanatorio del Grupo MIT.

Cabe recordar que los proximos recitales de Los Palmeras serán próximamente, ya que se encuentran atravesados por una intensa seguidilla: por lo pronto, estarán presentes el sábado 18 de enero en el Festival de la Avicultura, en Santa María de Punilla; y el domingo 19 de Enero en Jesús María