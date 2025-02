"Voy a mostrar un video": Guido Kaczka no se contuvo y expuso lo que pasó en los pasillos de El Trece

Guido Kaczka es una de las caras más importantes de El Trece.

Guido Kaczka es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y en este momento, se encuentra al frente de dos exitosos ciclos: Los 8 Escalones y The Floor. En un contexto marcado por su intensa actividad en la pantalla chica, el presentador de 47 años lanzó una inesperada revelación en vivo sobre lo que ocurrió en los pasillos de El Trece en estos últimos días.

Desde hace años que Guido Kaczka se convirtió en una de las caras visibles de El Trece. El conductor brilla con Los 8 Escalones y en 2024, innovó la grilla de programación mediante otro formato llamado The Floor. A través de un móvil concedido a Puro Show días atrás, el ciclo que conducen Pampito Perelló y Mati Vázquez, expuso una noticia importante de cara al transcurso del 2025.

"Voy a mostrar un video de lo que se está haciendo en uno de los estudios donde va a ir el programa. Se está rompiendo todo", indicó. Es que Guido va a conducir un nuevo ciclo llamado The Balls y The Floor dejará de estar en la grilla de programación del canal del sol. "Se viene tremendo programa, de los mismos creadores que The Floor. Es algo gigante, con bolas que caen y empujan a la gente cuando no se ponen en el lugar que corresponde. Va a estar muy divertido", adelantó en otra entrevista brindada a Carmen Barbieri.

"Hay que tratar de no mojarse y son dos familias, pero estoy pidiendo que me dejen meter una idea para el armado de los equipos. Estoy pensando en que un grupo sean familia o gente que se conoce, y el otro se llame 'rejunte' y nosotros los juntemos por alguna característica", agregó Guido. De esta manera, se viene un nuevo proyecto televisivo y según dijo, la idea es que comience durante el mes de marzo.

Le soltaron la mano: El Trece confirmó la peor noticia para Guido Kaczka

Pese a que ya se dieron a conocer algunos programas que estarán en la televisión durante el 2025, los canales siguen diagramando su grilla de contenidos para dentro de los próximos meses. En este marco, se conoció una polémica decisión que tomaron desde El Trece con Guido Kaczka, uno de los conductores más importantes de la señal.

Aunque Guido es una de las principales figuras del canal, llevando adelante el importante ciclo Los 8 Escalones del Millón y, anteriormente, The Floor, ahora El Trece decidió bajarlo de un importante proyecto. Precisamente, se había rumoreado que Kaczka iba a ser quien esté a cargo del ciclo Ahora Caigo! en 2025, programa que llevó adelante Darío Barassi luego del éxito de 100 argentinos Dicen. Sin embargo, parece que esta decisión se dio de baja.

Si bien el programa de preguntas y respuestas no tuvo el mismo impacto de 100 Argentinos, logró colocarse como uno de los más vistos de El Trece. En este marco, el canal apostó por producirlo una vez más, pero en lugar de ofrecérselo a Guido, quien solo se quedará con Los 8 Escalones, Barassi volverá a la conducción. Aunque si bien Darío estuvo metido en muchos proyectos de actuación, parece que apostó una vez más por el trabajo fijo en la televisión y seguir adelante con este proyecto.