Guido Kazcka hizo un anuncio en vivo y sorprendió a todos en Los 8 Escalones: "Nuevos"

Los nuevos premios de Los 8 Escalones

El conductor de Los 8 Escalones, Guido Kaczka, reveló en el programa de este lunes los nuevos e importantes premios que se pueden llevar los participantes que se alcen como triunfadores en el programa éxito de las noches de El Trece.

Además, Guido, que también conduce The Floor, aclaró que siguen siendo parte de los premios los clásicos de el programa de preguntas y respuestas: el departamento, el auto y la cochera.

"Bienvenidos a Los 8 escalones. Uy, los premios eh, todos los premios, se agregan al carrito, se suman premios al departamento, al auto, a la cochera, pero premios hoy, premios hoy que se pueden llevar, además de ir a la final", comenzó Guido Kaczka en referencia a las novedades.

En ese sentido, el conductor de Los 8 Escalones agregó: "Bueno, en Los escalones se agregan premios al carrito que tiene cada uno, y si después ganan se llevan hoy lo que hayan agregado al carrito y van a la última instancia por el departamento, el auto y la cochera".

Entre los nuevos premios que anunció Guido Kaczka en El Trece están un viaje, una valija, un televisor, un somier, un reloj y un parlante. Además quién conteste la mayor cantidad de preguntas de manera correcta puede ganar el departamento, el auto y la cochera como viene sucediendo.

Impacto en la televisón por lo que pasó con Javier Milei en el programa de Guido Kaczka: "Qué voy a hacer"

Una participante de The Floor La Conquista, programa de preguntas de El Trece, desconcertó al conductor Guido Kaczka y al resto de los participantes al no reconocer al presidente Javier Milei. Débora, una joven abogada de 28 años, logró dejar sin palabras al conductor.

La insólita situación se dio en pleno vivo, durante el enfrentamiento con otra participante en el juego "Todos con el Papa" en la que había que reconocer a distintas figuras públicas en fotos junto al papa Francisco.

Cuando llegó el turno de la concursante, le mostraron una foto de el papa con el presidente Javier Milei y lo que parecía ser una pregunta fácil. terminó en un insólito momento. “El presidente….No me sale”, expresó Débora la participante de The Floor mientras veía la foto y tras unos momentos se rindió: "Paso". Una vez que se reveló el nombre del mandatario entre risas exclamó: "¡Ay, no reconocí a Milei! Bueno, me tengo que ir, qué voy a hacer".