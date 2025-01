Guido Kaczka reveló qué programa se levanta en El Trece y cuál llega a reemplazarlo: "Algo grande"

Guido Kaczka hizo una inesperada revelación sobre El Trece.

La programación de El Trece sufrirá modificaciones en el 2025 y el conductor Guido Kaczka hizo adelanto al respecto, ya que algunas lo tocan de cerca. El presentador de televisión se refirió al programa que levantarán de la grilla del canal del Grupo Clarín y reveló detalles desconocidos hasta el momento sobre el arribo que habrá en los próximos meses.

La expareja de Florencia Bertotti dialogó con la cronista de Implacables, el ciclo de Susana Roccasalvo en El Nueve, y allí dio a conocer que su programa The Floor ya no estará al aire próximamente, pero que tendrá una nueva apuesta para la que se está trabajando mucho desde hace tiempo. "Se viene un programa nuevo, lo estamos armando. Es algo muy grande... con una bolas gigantes. Ya lo van a ver, no sé cuánto adelantar", comenzó su descargo.

"Es un formato de afuera, muy divertido, y estamos con muchas ganas. Es la misma productora que The Floor, así que estamos para reemplazar a ese programa y después seguir con Los 8 escalones", continuó Kaczka en alusión a lo que le depara su año a nivel laboral. Cabe recordar que el ciclo The Floor debutó en agosto del 2024 en la pantalla de El Trece y aún se emite en dicha emisora.

El discurso de Guido Kaczka el día de estreno de The Floor

"Bienvenidos a The Floor, la conquista. Sesenta y cuatro jugadores serán parte de este juego. Cada uno de los participantes tiene una categoría específica de conocimiento. El juego es simple, cuando se selecciona un jugador, este tiene que desafiar a un oponente de una casilla contigua", comentó el conductor en el estreno. Y sumó: "Ambos se enfrentan en un duelo de 45 segundos, el vencedor del duelo conquista la casilla de su rival. Para el perdedor, se acabó el juego. Deberán saber un poco de todo si quieren sobrevivir en esta competencia, en cada juego quien tenga más territorios ganará 3 millones de pesos en un duelo final, pero solo uno de ellos conquistará todo el territorio y se convertirá en el ganador de los diez millones de pesos".

Guido Kaczka

El descargo de Belén Ludueña sobre su futuro laboral

"Finalmente me quedo en El Trece, lo definí hace unos días. Me hicieron una muy buena propuesta y voy a seguir en el canal, a partir de marzo", soltó la periodista en diálogo con La Nación. Y sumó: "Los anuncios de programación los hace el canal, así que más no puedo decir. Pero estoy feliz con esta oportunidad. América me había convocado, pero voy a seguir en el canal en el que estoy desde hace unos años".

Ludueña también habló de cómo quedó su relación con la emisora y sentenció: "En el canal quedó todo muy bien y con las puertas abiertas para cuando quiera formar parte del equipo. Creo que fue prolijo y también le presto atención a mi deseo, que es conducir y seguir creciendo. Me fui de Poco Correctos cuando cambiaron los conductores y sentí que quería hacer algo distinto. En ese momento en El Trece no tenían nada para ofrecerme y por eso escuché a América. Pero volvieron a llamarme y me interesó. También tuve una propuesta para hacer un magazine a las 15 en El Nueve, pero elegí quedarme en El Trece".