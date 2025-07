El dueño de un mercado describe la difícil situación económica

El mismo día que se conoció la inflación de junio, que alcanzó el 1,6% y acumuló un 15,1% en los últimos seis meses los canales de televisión salieron a buscar testimonios del pulso de la calle, para ver si se hacía eco de los festejos del Gobierno o no. No fue el caso de un comerciante de Villa del Parque que fue terminante cuando aseguró: "Este es el peor año de la vida".

En diálogo con LN+, el dueño de un mercado afirmó que los precios de las empresas líderes y no líderes suben más del 5% por mes y que en particular en junio los aumentos fueron superiores al 2%. Que ese aumento no se vea reflejado en el número de inflación puede explicarse por la composición desactualizada de la canasta básica alimentaria. En su relanto, el comerciante dijo que no solo está dificil la venta sino también la compra de insumos. Explicó que no puede hacer compras grandes en mayoristas porque después "no vende".

"No hay plata. Está muy difícil con el tema impuestos y todo lo que genera mantener el negocio", explicó. También contó que cambiaron los patrones de consumo producto de la crisis y que los vecinos ahora van "todos los días" a comprar "una bolsita" para consumir en ese mismo día; que no se "stockean" más y que caminan para buscar los mejores precios. "Está no durísimo, re durísimo".

La inflación de junio fue del 1,6% y acumuló un alza de 15,1% en el semestre

La inflación de junio finalizó con un controvertido 1,6% de alza, por debajo de la medición de la Ciudad y de varias consultoras. Incluso arrojó una baja respecto del 2,1. El INDEC dio a conocer, este lunes, la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, de acuerdo con el calendario previsto por el organismo y se estima que la marca se ubicará algunas unas décimas por encima de la de mayo.

En mayo pasado, el costo de vida registró su nivel más bajo desde abril de 2020 al situarse en 1,5%. Pero ahora, consultoras y entidades financieras que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del año, realizado por el Banco Central (BCRA), estimaron para junio un IPC promedio de 1,8%.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio de 2025 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,2%) lideraron el incremento, seguida de IPC núcleo (1,7%) y Estacionales (-0,2%).

Los alimentos que más subieron