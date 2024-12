Dolor en el cuarteto por el desgarrador mensaje del cantante de La K'onga: "No se pudo"

La Konga vive momentos de dolor por un fallecimiento que afecta a Nelson Aguirre.

Los integrantes de La K'onga atravesaron un año 2024 muy especial, lleno de recitales, grabaciones y mucho éxito. Sin embargo, una noticia enlutó por completo al cantante Nelson Aguirre y al ambiente del cuarteto. El artista abrió su corazón y compartió un triste posteo en sus redes sociales donde anunció la partida de Milka, su perrita de siete años.

“Hoy me toca despedirte hijita hermosa de mi corazón. Increíble pero cierto”, de esta manera comenzó el sentido mensaje a su mascota que era una integrante más de su familia. “Me va a llevar un tiempo largo aceptar o asimilar que ya no estás entre nosotros. Hiciste hasta lo imposible por quedarte acá pero no se pudo”, continuó el referente del cuarteto.

“Te pido por favor que donde quiera que estés, te quedes tranquila que hiciste todo bien. Absolutamente todo. Siempre te voy a amar Milkus. Con un nudo en la garganta te digo una última cosa. Nunca te vas a ir porque cada momento que me diste vive en mí. Serás por siempre mi ser de luz”, finalizó Aguirre desde la plataforma mencionada, donde todos sus fans le dejaron mensajes de apoyo.

Además del emocionante escrito, Nelson compartió un video con un compilado de momentos junto a Milka musicalizado con Pa, canción escrita por Tini y dedicada a su padre tras un difícil problema de salud.

El cantante Nelson Aguirre expresó su dolor por la muerte de su perrita.

Como bien apunta el sitio Cuarteteando, Nelson hacía más de siete años que había sumado a la perra a su familia y en cada oportunidad que se le presentaba, compartía distintas experiencias junto a ella y las mostraba a su público.

Otra estrella internacional brilla con el cuarteto: La Konga estrenó “Ladrón” con Carlos Baute

La K'onga ha sorprendido en más de una ocasión cantando cuarteto junto a artistas tanto nacionales, como internacionales. Pablo Tamagnini, a fines de 2023 grabó “Tu eres ajena” junto a Eddie Herrera, y a poco tiempo de comenzar el siguiente año interpretó “Fama de diabla” junto a David Bisbal y Emanero, canción que también lograron cantar en vivo.

A estas colaboraciones con cantantes de nivel mundial, se le suma ahora uno nuevo junto a Carlos Baute. El cuartetero oriundo de Río Segundo, comienza a ser una carta para otros artistas que deciden probarse al ritmo del tunga tunga.

En esta oportunidad estrenaron “Ladrón”, una canción que trata sobre un hombre que intenta volver a conquistar a su antigua pareja, a la cual se “la robaron”. “Ladrón que roba al ladrón, siempre sale ganador, tú no te olvidas de mí, yo no me olvido de vos”, dice el venezolano en el estribillo del tema.

Cabe señalar que la banda le cerró la persiana al 2024 con un baile en el Quality Arena y ahora se prepara para el año que viene sus primeras presentaciones en enero en Rosario y en febrero en Mar del Plata.