Cuántos feriados hay en mayo 2025 y qué días caen

Mayo es uno de los meses con más oportunidades de descanso y turismo en 2025.

El calendario de feriados de 2025 ya fue oficializado por el Gobierno nacional a través del decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial. Este año contará con 12 feriados inamovibles, cuatro trasladables y tres días no laborables con fines turísticos. Esta organización permitirá que haya ocho fines de semana largos a lo largo del año, con el objetivo de promover así el turismo interno.

En el mes de mayo de 2025, habrá dos feriados y un día no laborable con fines turísticos. El jueves 1° de mayo se celebrará el Día del Trabajador, un feriado inamovible en todo el país. Además, el viernes 2 de mayo fue decretado como un día no laborable con fines turísticos para fomentar el turismo y generar un fin de semana largo. El último será el domingo 25 de mayo, en el que se conmemora Día de la Revolución de Mayo, otro feriado inamovible del calendario nacional.

¿Qué pasa con los días no laborables en mayo?

En los días no laborables con fines turísticos, como el 2 de mayo, el sector público suspenderá sus actividades administrativas, educativas y bancarias. En el sector privado, cada empresa decidirá si otorga o no el día libre a sus empleados. A diferencia de los feriados, si se trabaja durante un día no laborable, no corresponde el pago doble y se cobra como una jornada normal.

Calendario de feriados.

¿Cómo quedará el fin de semana largo de mayo 2025?

Con estos feriados y días no laborables, habrá un fin de semana largo de cuatro días, desde el jueves 1° hasta el domingo 4 de mayo. Esta será una de las ocho oportunidades de 2025 para disfrutar de un descanso extendido, ideal para realizar escapadas, viajes o actividades recreativas.

Jueves 1° de mayo : Día del Trabajador (feriado inamovible).

Viernes 2 de mayo : Día no laborable con fines turísticos (opcional en el sector privado).

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2025?