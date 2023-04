Participó de Gran Hermano y hoy se convirtió en una figura de la música argentina: "Entré por pelotudo"

Un exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio y expresó cómo vivió su estadía en el reality show. Quién es y cómo se convirtió en una figura furor de la música argentina.

Un exparticipante de la edición 2007 de Gran Hermano habló de todo con respecto a su ingreso al reality show que se emitió por Telefe. Con el correr de los años, su vida cambió por completo y transformó su actualidad vinculada al mundo del espectáculo para convertirse en una de las figuras que más furor causa en la música argentina.

"La gente conoció a otra persona, soy una persona complicada para vivir. Me quería hacer cagar con todo el mundo. Tenés que convivir con personas que no conocés", reveló Pablo Tamagnini, el líder de La K'onga, la banda de cuarteto que arrasa en la actualidad. El cantante ingresó a Gran Hermano Famosos en 2007 tras haber sido el subcampeón de Operación Triunfo en 2003.

En esa edición participaron figuras como Cinthia Fernández, Lissa Vera, Nino Dolce, Roña Castro, Pachu Peña, Amalia Granata, entre otros. El testimonio de Tamagnini fue contundente y se mostró arrepentido de haber estado en Gran Hermano: "Entré por pelotudo. Yo era artista Endemol, tuve mucho tiempo un contrato y me dijeron ‘venite a Gran Hermano’. Para ellos era fácil porque yo ya tenía el contrato ese", contó.

Además, dejó expuesta a la producción del programa por incentivar a la polémica constantemente. "Es un juego muy macabro, te cierran las puertas, te van llevando a que vos tengas conflictos, porque eso es lo que vende. Lo interesante para el canal es que yo me pelee con vos, no que ande a los besos. Simple", lanzó.

La historia de Pablo Tamagnini en La K'onga

Los tiempos de reality shows ya quedaron atrás y Pablo Tamagnini afronta un presente exitoso con La K'onga. El grupo musical conformado por el ex Gran Hermano, Nelson Aguirre y Diego Granadé tuvo sus inicios en el año 2000 y en ese momento se llamaban La Conga, con "c", cuyo vínculo era más directo con la cumbia que con el cuarteto.

En el año 2005 ya tenían su cuarto disco de estudio Un sentimiento con el cual comienzan a tener una llegada más impactante. El tema La Cabaña logró tener un reconocimiento a nivel nacional. En 2022, La K'onga se consolidó con millones de reproducciones en las plataformas digitales y estadios llenos.

En Telefe se hartaron y le hicieron la cruz a Alfa de Gran Hermano por un motivo impensado

Walter "Alfa" Santiago, ex participante de Gran Hermano que le dio muy buenos puntos de rating en el transcurso del reality, afronta una situación incómoda. En las últimas horas, se conoció que las autoridades de Telefe tomaron la drástica decisión de hacerle la cruz en uno de los programas que salen al aire.

Al parecer, los directivos del canal de las tres pelotitas se cansaron de "Alfa". Según indicó La Pavada del Diario Crónica, el hombre de 61 años estaba a punto de sumarse al programa de A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa.

Sin embargo, y a raíz de la confirmación de Walter en el Bailando por un Sueño (América TV), que conducirá Marcelo Tinelli, Telefe optó por darlo de baja no sólo porque se marcha a un programa que es competencia sino también por otro particular motivo. De acuerdo a lo que precisaron, "'Alfa' es difícil de conformar, y sus conversaciones eternas no lo harían muy digerible para el formato matutino".

Por lo tanto, y frente a este escenario complejo, es poco probable que "Alfa" siga vinculado a Telefe, donde los ex participantes de Gran Hermano 2022/23 tuvieron que firmar un contrato de exclusividad previo al ingreso al reality.