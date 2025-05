Una figura de Cocineros Argentinos habló desde el hospital tras un accidente.

Una de las figuras del ciclo Cocinate de la TV Pública sufrió un accidente de tránsito hace algunas semanas, en el que fue arrollada por un auto en plena Avenida del Libertador en el barrio porteño de Palermo. Tras ese hecho, la mujer fue hospitalizada y se constató que sufrió lesiones de gravedad que podrían haber tenido consecuencias más drásticas de las que ocurrieron.

Se trata de la chef conocida como Madame Papin, cuya hija mayor se pronunció sobre su salud después del accidente y dijo: "Mamá sufrió un accidente y está estable. Hay que esperar porque tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y está en terapia intensiva porque convulsionó". Semanas más tarde, en un reciente posteo de Instagram, la cocinera se pronunció sobre su estado de salud.

"Muy buenos días, me voy recuperando despacio. Para los que no saben me atropelló un auto en Avenida del Libertador. Podría estar abajo de la tierra, pero no era mi momento todavía. Quiero agradecerles los saludos, los abrazos, los cariños, las oraciones y el amor", comenzó su descargo Madame Papin. Y sumó: "Me rompí la cabeza, me quebré un hueso del oído, me quebré una rodilla. Todo lo que me está pasando gracias a Dios, dicen los doctores, es pasajero".

La palabra de un productor de Cocineros Argentinos sobre la salud de Madame Papin

"La sacaron de terapia intensiva y se está recuperando porque tiene muchos golpes. El accidente terminó haciéndole una fractura en el cráneo. Está muy delicada, tiene que recuperarse de todo eso", indicó en diálogo con TN Rubén Vivero, histórico productor de Cocineros Argentinos y amigo de la chef de 64 años. "Estamos todos pensando en ella, rezando, agradeciendo a los médicos, esperando que salga adelante tranquila, pero bueno, supongo que va a llevar unos días hasta que se recupere", agregó.

Madame Papin en el hospital.

