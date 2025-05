El plan de Milei es que trabajes gratis: el editorial de Roberto Navarro

El periodista y conductor Roberto Navarro hizo un análisis del plan económico del gobierno de Javier Milei y apuntó contra el marketing de la estabilidad que promueve con la baja de la inflación de cara a las elecciones pero a costas de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

“Este martes salió el dato de la evolución salarial y la comparación con la inflación. Y la verdad que no estuvo en la agenda, ¿no? Uno leía los medios, miraba la tele y ese dato que es todo para tu vida: Si llegás al día 30, si llegás al día 20, al día 15, no estuvo en agenda.Y tiene que ver también con cuánto se queda cada uno de la torta, la que generamos entre todos. Si querés, el empresario invirtiendo y manejando la empresa y el resto trabajando. ¿Cuánto se queda cada uno?”, apuntó Navarro en su editorial en El Destape 1070.

Reveló que un reciente dato mostró que “desde 2017 la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores transfirió a los empresarios hasta hoy 130 000 millones de dólares. Es una cuarta parte del PBI nacional”. En este sentido, enfatizó que “Es un dineral y esa plata que salió de tu bolsillo fue a tu patrón. Y es algo que se discute poco en Argentina, aparentemente, si uno discute cuánto se queda cada uno, es comunista”.

“El marketing de este gobierno, lo que te venden para ir a la elección es que no hay inflación. Es buenísimo eso. ¿Para cuánto te queda en esa estabilidad? porque vos podés tener estabilidad en Cuba, en Haití, en Canadá, en Australia y no es lo mismo. Hay lugares en donde no comen, otro donde comen porque el Estado te ayuda y otro donde viven bien con estabilidad, no es lo mismo”, enfatizó.

En este marco, citó al economista de CEPA Lecher, que dice que “Si ajustamos el índice salarial registrado por inflación utilizando la canasta de consumo, la más actualizada 2017 2018, la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 14,4%. Vos pensá, en un año y tres meses perdiste el 14,4%.

*En todo el periodo podemos actualizar, tranquilamente, estarías perdiendo nuevamente la mitad de tus ingresos con un gobierno de 4 años y ese es el que mejor gana, es decir, el salario mejor defendido es el privado registrado, que está sindicalizado. Si vas al registrado público, la pérdida es 10 puntos más. Entonces perdiste 25%. Y el no registrado perdió más aún. ¿Sabes qué? Todo se trata de eso. Todo se trata de eso. Cuando llegan estos gobiernos que son una especie de gerentes del establishment, vienen a eso”, cerró.