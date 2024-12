El drama que vivió Karina Mazzocco en la puerta de América TV: "Intentaron"

Karina Mazzocco sufrió un mal momento por lo que pasó afuera de América TV.

Karina Mazzocco es una de las conductoras más relevantes de América TV pero esta vez es noticia por un infortunio que vivió en la puerta de las inmediaciones del canal. La presentadora de televisión fue víctima de la inseguridad en el barrio porteño de Palermo y se pronunció sobre lo vivido en una entrevista.

La modelo había dejado su auto estacionado en doble fila, con las balizas puestas, y las cámaras de seguridad de la calle detectaron a un hombre que intentó robarle pertenencias que tenía en el coche. El ladrón quiso abrir el automóvil de Karina Mazzocco con un inhibidor y logró abrir la tapa del baúl, aunque no se llevó nada.

"Me dijeron que intentaron robarme algo del auto, pero que no pudieron. Me preguntaron si quería hacer la denuncia, pero estaba a minutos de salir a aire", comentó Mazzocco en diálogo con América Noticias, sobre lo vivido. Y sumó: "Un señor me inhibió la puerta del auto... Yo cerré y me fui. En el baúl no había nada, entonces se fue. Ahora solo quiero retirar mi auto, que me lo dejaron en un garaje, y chequear que esté todo bien".

Quién es la figura que se suma a América TV en 2025

Se trata de una bailarina, acróbata y mediática que participó de varias ediciones de Bailando por un sueño y también construyó en los últimos años un perfil fuerte en redes sociales, medio en el que tiene gran parte de su trabajo. En una reciente entrevista, la artista detalló cuándo comenzará a aparecer al aire del programa de espectáculos y qué expectativas tiene al respecto.

Karina Mazzocco

Cinthia Fernández es la figura en cuestión, quien dialogó con el portal Exitoína sobre su futuro en LAM y reveló: "Sí, en enero arranco. Dos veces por semana. Todavía no sé nada, te juro que no sé". A pesar de que Cinthia no dio demasiados detalles en relación a su futuro laboral en 2025, lo que sí se sabe es que las demás panelista serán Yanina Latorre, Marcela Feudale, Ximena Capristo, Julieta Argenta, Marixa Balli y Matilda Blanco.

El descargo de Flor de la V en Intrusos que generó polémica en América TV

"Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", introdujo Flor de la V.

"Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia. No tengo que aclarar quién soy. Los que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona que trabaja, cumplidora, que no se queja, que no genera ningún tipo de molestia, siempre trato de unir y soy generosa con mis compañeros. Yo no soy periodista, intento ser una conductora.