Enojo al aire: Beto Casella pidió condiciones dignas para trabajar.

Durante la última emisión de Bendita TV, Beto Casella sorprendió a todos al mostrar su fastidio en vivo por un tema insólito pero recurrente: la falta de calefacción en el estudio de Canal 9. Con su habitual ironía, pero esta vez con un tono claramente molesto, el conductor no se guardó nada y expuso su enojo al aire.

“¿Cuántas veces lo hablamos?”, lanzó Beto al comenzar el programa, dejando claro que el problema ya venía de larga data. "Hasta que no baje el frío, voy a trabajar a desgano, ya está...", advirtió con resignación. Sus compañeros intentaron ponerle humor a la situación con frases como “#UnaEstufaParaBeto”, pero eso solo sirvió para que el conductor profundizara su malestar.

“¿Por qué tengo que venir en pulóver a trabajar?”, se preguntó indignado. “Quiero venir en remera. ¿No puedo venir en remera?”, agregó, señalando que todos los estudios de TV deberían tener una temperatura adecuada. “Mirá todos los que están atrás, mostralos, todos abrigados”, reclamó, evidenciando que el frío era un problema generalizado.

Entre bromas y comentarios para distender, sus compañeros intentaron calmar las aguas. “¿Querés que hable con Romay?”, le preguntó Joe Fernández en tono jocoso. Beto no dudó en responder: “Si estuviera Romay, no pasaría esto”. Y cuando Edith Hermida le ofreció una estufita, él fue categórico: “No, no quiero una estufita acá. Como en todos los estudios de todos los canales, tiene que haber un clima como para laburar en remera o camisa”.

Finalmente, Beto se resignó y apareció en cámara con una camperita improvisada, lejos del look que tenía pensado para la noche. A pesar del frío, siguió adelante con el programa, pero dejó en claro que su paciencia se agotó.

Conmoción en la TV por lo que confirmó Beto Casella: "Me hice seis exámenes"

Beto Casella sorprendió a los televidentes al contar un dato vinculado a su vida privada. El conductor de Bendita abrió su corazón y decidió narrar una situación que vivió tiempo atrás, en la que se hizo "seis exámenes de HIV".

"A los 30 me dio una crisis y pensaba que me iba a morir a los 32", aseguró Beto Casella, quien visitó el programa Con todo respeto (NdeR: conducido por Andrea Rincón en El Nueve). "Creo que no nos pasa a todos decir en algún momento voy a morir pero cuando te pasa de asimilar la finitud. Entrás en un vértigo", agregó el conductor.

En efecto, la juventud de Beto Casella fue "agitada", según sus palabras, y eso lo llevó a temer sobre posibles enfermedades venéreas: "Nosotros veníamos de los 80, así un poco agitados. Tuve una época que me hice seis exámenes de HIV porque estaba convencido que podía estar enfermo. Vivía aterrorizado. Hubo un tiempo que me acuerdo que veía la publicidad y decía, si tenés un bulto... Y yo me tocaba".