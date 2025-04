Peligro en El Nueve por la acusación contra Beto Casella: "Me hacían mierda".

Beto Casella quedó "contra las cuerdas" luego de una dura acusación de la mediática Yanina Latorre, quien sacó a flote su pelea con el conductor de Bendita TV (El Nueve) y reavivó "la guerra" de los canales de aire. "Me odia", sentenció la conductora de América TV en un furioso descargo.

Días atrás Beto Casella volvió a referirse a Yanina Latorre, mediática que lo demandó por hostigamiento en su programa Bendita TV, y contó el detrás de escena de su pelea: "Tuvimos una mediación con la señora Arruza y ella quería que no la nombremos más en Bendita, pero no. En tanto no la nombre descalificatoriamente y agraviando... además, recogiamos lo del mediodía y lo poníamos a la noche. Yo le digo, en plena mediación, 'si vos me lo pedís como mujer, madre de dos chicos, yo no puedo hacer otra cosa que obedecerte. Como caballero y como tipo', pero no legalmente. Medio que así quedó la mediación".

Cuando las declaraciones de Casella llegaron hasta Yanina Latorre la mediática no hizo esperar su descargo y con fiereza le contestó: "Está pidiendo pista. Evidentemente viene perdiendo el rating contra Ángel y va al programa de Flor de la V, Los Profesionales, que me tienen alquilada. Roccasalvo y Beto Casella hacen todas las notas sobre mí (...) Beto Casella es un misógino peyorativo de mujeres. ¿Por qué dice Yanina Arruza? Yo me llamo Yanina Arruza y no reniego de mi apellido, pero artísticamente soy Yanina Latorre como Mirtha es Legrand. No sé por qué el insiste siempre en subestimarme".

"Me odia y no sé por qué (...) Me decían loro barranquero, me hacían mierda. Me sentí totalmente hostigada. Hacía 40 minutos de informe de mierda, yo tenía hijos chicos, donde yo era un loro y tenían un señor enano era Diego. Era todo una parodia de la familia Latorre y la gente que lo consumía me bardeaba, me insultaba. Todo a costa mía porque les medía. Yo no cambié el perfil, soy la misma, pasa que él tuvo que empezar a callarse la boca porque empezó a quedar como un misógino. A Marina Calabró le pasó lo mismo, le hizo una demanda a Beto porque él se obsesiona. (...) Marina se lo ganó. Se obsesiona con las minas. Me hacían quedar como una loca", detalló Yanina Latorre sobre los motivos que la enfrentan a Beto Casella. Por el momento, Beto Casella no respondió a las acusaciones de Yanina Latorre ni le dedicó un descargo en la televisión, radio o redes sociales.

Beto Casella "incendió" a Canosa y reveló lo que nadie se imaginaba: "Hace unos años"

La denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani sacudió al espectáculo argentino y los artistas salieron a manifestar sus posiciones ante el grave conflicto. En este marco el conductor Beto Casella lanzó un afilado comentario para Canosa y reveló: "Es una cosita extorsiva".

El conductor de Bendita TV (El Nueve) fue uno de los primeros en hablar sobre la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, y fiel a su estilo ácido disparó: "O estamos ante un aparato criminal dedicado a la trata de pibes chicos y de estupefacientes y robos, o ante un fabuloso show televisivo, pensado para duplicar o triplicar el rating".

Beto Casella no frenó su análisis y segundos después, si bien no tomó partido por alguna de las figuras involucradas, afirmó: "No puedo poner las manos en el fuego por nadie yo. A mí Lizy me cayó bien toda la vida, mejor que Canosa, pero en este caso las imputaciones son tan graves y, además, esta mujer dice que tiene las pruebas para llevar a la Justicia que ya uno, viste, abre los pochoclos y dice, bueno, vamos a mirar esto...".

Por otro lado, Beto Casella cuestionó las formas en que Viviana Canosa llevó a la Justicia a Lizy: "Hay una actitud de Canosa que el que salte a musitar media cosita a favor de Lizy, voy contra vos... lo cual, es una cosita extorsiva, ¿no? Yo creo que Lizy va a tener que defenderse seriamente, con énfasis, porque a esta hora que estamos hablando yo no sé si tiene programa el domingo".

Y como si fuera poco, Beto aventuró una teoría sobre la jugada de la conductora de El Trece contra Lizy Tagliani: "No sé cómo andaba de rating Canosa. Es verdad que, hace unos años, ella sale de Los Profesionales y después tuvo una carrera errática, pero le empezó a funcionar el énfasis, le empezó a funcionar hacerse la loca... Lo hizo para darle un giro a su carrera a ver cómo le iba y le fue bien, hay que reconocérselo. Pero... Canosa dijo 'yo no me puedo permitir hacer 0.8, entonces apuesto a esto' y le salió bien".