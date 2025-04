Yanina Latorre se sacó en vivo y contó todo sobre Yuyito González: "Con el presidente"

Yanina Latorre apuntó contra Yuyito González en su programa de televisión.

Yanina Latorre y Yuyito González tuvieron algunos cruces mediáticos en los pasados meses y, tras el regreso de la primera dama a su ciclo de TV, la conductora de América apuntó en su contra. La madre de Lola y Dieguito Latorre habló del desempeño de González como presentadora de televisión y aludió a la sobreexposición de su relación con Javier Milei.

En la apertura de su programa, la exvedette se refirió a las críticas que recibió por su noviazgo con el Presidente de la Nación y a los rumores de separación. Al concluir su descargo, Yuyito González se puso a jugar con dos muñecos que representaron a ella y a su pareja y, ante esa realidad, Yanina reaccionó con una tajante opinión.

"Ella está enojada, tiene un enojo conmigo porque no quiere que se hable de su programa. Ella dice que tiene un grupo de abogados que van a estar mirando a ver a quién puede demandar", comenzó Latorre. Y siguió: "Hay que decirle que está en pareja con el presidente de la Argentina y nosotros estamos ejerciendo nuestro laburo y estamos opinando. Y no podes arrancar un programa con dos muñequitos de madera, haciendo que chapan. No es una nena de 2 años".

Acto seguido, Yanina continuó con su descargo y se refirió a lo que hizo González en su ciclo de TV: "Me parece deplorables esos muñequitos. ¿Hay algo más marginal que la novia del presidente tenga un programa que use únicamente para demostrar que está con él? Ella se levantó en vivo a Milei y mediatizó su vínculo, entonces bancate la que venga".

Yanina Latorre.

"Da poco serio. Ella debería estar mudita al lado del presidente, no con esas lentejuelas o haciendo canjes de bikinis. A mí me da vergüenza. Esto recorre el mundo. ¿Con qué seriedad te vas a recibir con Trump. A mi me da vergüenza ajena", continuó Latorre en alusión a Yuyito González y Milei.

El mal momento que vivió Yanina Latorre en la calle

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La madre de Lola y Diego Latorre contó que hay una serie de acciones que ella y sus vecinos del country hacen cuando llegan a la entrada, para que los guardias se den cuenta que es alguien del barrio y les abran las puertas. "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas", continuó.