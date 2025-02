Beto Casella se metió con Mariela Fernández y derrapó al aire: "Histeria".

La salida furiosa de Mariela Fernández de Crónica TV sigue sumando voces que opinan. Esta vez fue el conductor Beto Casella quien lanzó polémicas declaraciones al aire, en medio de las versiones que circulan sobre los motivos que habrían hecho enojar a la conductora.

En Bendita TV (El Nueve), Casella y su equipo debatieron la tensa situación que se generó a raíz del enojo de Mariela Fernández -quien salió del aire cruzando a la producción de su informativo- y el conductor sentenció: "Yo no quiero hacer una defensa corporativa, pero esto a todo el mundo le pasa, las cosas no salen al aire pero hay bolonquis tanto en la televisión como en la radio. Y quiero decir una cosa, no es verdad que el ambiente de un programa de televisión en vivo, necesariamente, tenga que ser un loquero donde se grita”.

“Ustedes son testigos que acá, hace veinte años, laburamos sin gritos, se puede laburar sin histeria y sin locura. Porque hay mucho productor que…bueno, eso era hace veinte años, que parecía que había que gritar y citaban una y otra vez que las excusas no se televisaban. Se puede laburar feliz, en radio y en televisión. Peor es estar haciendo una nota importante y que vengan y te digan ‘no podés preguntar eso’ ¡Hay cosas peores, vergonzantes! Estas son pavadas”, sentenció Beto Casella, lanzando un "palito" para Mariela Fernández.

Mariela Fernández enojada en Crónica TV.

Lo cierto es que la conductora Mariela Fernández rompió el silencio y en diálogo con La Primera se refirió a su enojo en Crónica TV: “Me fui así como estresada y dije que así no se podía laburar. Pasa en las mejores familias. Somos un grupo que nos queremos muchísimo pero, a pesar de eso, hay idas y vueltas, hay maneras de decir, hay maneras de interpretar. A veces hay algún grito, en la cucaracha… Tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el callback, con las vinchas, que ya se están poniendo las pilas para reparar los inconvenientes técnicos”.

“Pero la realidad es que hubo un grito acá de producción, que me exasperó. Grito que viene de hacía rato, grito que me suele generar risas y ayer, no sé por qué, me entró la bala. Pero qué decirles. Pasa en las mejores familias, ¿quién no se peleó alguna vez con un hermano a los gritos? ¿Quién no reacciona cuando uno, de repente, levanta la voz y grita de más y el otro reacciona?”, cerró Mariela.

Se filtró la palabra que desató el enojo al aire de Mariela Fernández en Crónica TV

Fue al aire de Bondi Live que el periodista de espectáculos Santiago Riva Roy develó el motivo que desató la furia de Mariela Fernández al aire del canal de noticias. "Yo laburé en Crónica un año y (el canal) sale al aire a los huevos y los ovarios que les ponen sus laburantes porque la técnica es de cuarta. El profesionalismo de su gente hace que el canal salga al aire", sostuvo el periodista. "Trabajan con cosas viejas", agregó Ángel de Brito sumándole picante a los dichos del periodista.

Segundos después, Santiago Riva Roy filtró la palabra que habría provocado el enojo de Mariela en Crónica TV: "Le pregunté a alguien y me dicen 'estaba el productor en el control y le switchean algo para que Mariela escuche al aire por la cuca, y el productor dice -textual-: esta mogólica dice que no me escucha'. Obvio, no se lo dijo para agredirla, no voy a justificar la violencia pero en la tele esto pasa. Y la mogólica lo escucho. Obvio repudiamos esa palabra". "Y ahí es que ella enloquece con el tema del audio", cerró Carla Conte, sorprendida.