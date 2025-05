Beto Casella y una fuerte noticia que sorprendió a los televidentes.

Beto Casella sorprendió a los televidentes al contar un dato vinculado a su vida privada. El conductor de Bendita abrió su corazón y decidió narrar una situación que vivió tiempo atrás, en la que se hizo "seis exámenes de HIV".

"A los 30 me dio una crisis y pensaba que me iba a morir a los 32", aseguró Beto Casella, quien visitó el programa Con todo respeto (NdeR: conducido por Andrea Rincón en El Nueve). "Creo que no nos pasa a todos decir en algún momento voy a morir pero cuando te pasa de asimilar la finitud. Entrás en un vértigo", agregó el conductor.

En efecto, la juventud de Beto Casella fue "agitada", según sus palabras, y eso lo llevó a temer sobre posibles enfermedades venéreas: "Nosotros veníamos de los 80, así un poco agitados. Tuve una época que me hice seis exámenes de HIV porque estaba convencido que podía estar enfermo. Vivía aterrorizado. Hubo un tiempo que me acuerdo que veía la publicidad y decía, si tenés un bulto... Y yo me tocaba".

Beto Casella y una fuerte noticia que sorprendió a los televidentes.

Beto Casella lanzó una fuerte crítica al gobierno de Javier Milei: "La brecha"

Beto Casella es conocido por ser un conductor de televisión y radio que suele estar involucrado con la realidad social, política y económica del país. Recientemente, el presentador dio a conocer su visión sobre la gestión del gobierno del presidente Javier Milei en su segundo año de mandato y fue contundente.

El presentador de Bendita habló en una entrevista sobre los primeros años de Néstor Kirchner como presidente, las peleas entre conductores de streamings y las políticas de Milei. En alusión a esto último, Casella pronunció: "Tiene el 70% de la libido en la economía y en sus perros. No parece tener el esquema de tener una mujer, hijos. Enamorarte de hombres como Milei es una fatalidad".

En referencia a sus ideales sociopolíticos, Beto sostuvo con firmeza: "En un país serio la principal preocupación es que no se agrande la brecha entre ricos y pobres". Al mismo tiempo, Casella recordó la prosperidad que había en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, a quien ponderó: "En la primera etapa de Néstor, yo salía de la radio y tenía cinco o seis muchachos esperando en la puerta todos los días. Pibes que me decían 'Betito, yo estaba manejando un remis, pero como soy reparador de calzado me puse a hacer zapatos de nuevo y la verdad que ya tengo seis empleados, quiero hacer publicidad en tu programa'. Una economía que se empezaba a mover".