Figura de El Trece enfrentó los rumores de despido y anunció lo peor: "Nos levantan"

Figura de El Trece enfrentó los rumores de despido y anunció lo peor: "Julio".

Viviana Canosa recogió el guante y enfrentó los rumores de informaciones que la dan por despedida de El Trece. La polémica conductora rompió el silencio y contó la verdad detrás de las versiones sobre su salida del Grupo Clarín.

Viviana Canosa volvió a Viviana en vivo, su magazine en El Trece, tras ser reemplazada por María Belén Ludueña y en los primeros minutos de programa habló sobre los dichos de algunos periodistas sobre su supuesto despido: “Estoy muy muy feliz…Escucho a conductores que hacen el mismo rating que yo y se ríen de que nos levantan...Fui tan feliz, no me toca nada de lo que digan”.

La conductora Viviana Canosa reveló que su papá le dijo que "ni se le ocurra" bajarse del canal y que ante la duda por las versiones de su despido, tuvo una charla con Pablo Codevilla, uno de los encargados de la programación de El Trece: "Tuvimos una charla hermosa, tengo contrato hasta fin de julio… El boleto picado está… Ayer le dije a Pablo avisennos, no queremos ser el cornudo que es el útimo que se entera... No voy a dejar de ser yo y si eso me cuesta el laburo, vendrá otro”.

Por último, Canosa le dedicó un momento de su descargo a Beto Casella -aunque sin nombrarlo-, quien fue uno de los que desperdigó el rumor del supuesto levantamiento de su programa: “Vi un conductor pendeviejo que me desea siempre lo peor… Que se cree que hace el rating más alto del canal y hace tres puntos como nosotros”. Por el momento, no hay más actualizaciones sobre la situación de la conductora en El Trece.

Días atrás, Mirtha Legrand se solidarizó con Viviana Canosa y desmintió que la levanten de la pantalla de El Trece: “¿Por qué están diciendo que levantan el programa de Canosa? No es cierto eso, yo ayer hablé con Pablo Codevilla por otros temas y le pregunté, y me dijo ‘no, ella pidió 3 días porque su hija tiene una fiesta de la colectividad judía pero no van a levantar el programa. Creo. Por el momento. Hacen mucho daño cuando dicen esas cosas…hace un excelente programa".

Qué dijo Ángel de Brito sobre el "despido" de Viviana Canosa de El Trece

"La va a reemplazar Cuestión de Peso, que iría en ese horario desde julio, agosto, vuelve a su horario. En el lugar de Cuestión de Peso va a ir el programa de Homero Pettinato, va a ser un programa de juegos. Reacción en Cadena se va a llamar", continuó su descargo el periodista. De Brito tambvién aludió a los rumores del paso de Viviana Canosa a C5N, pero aclaró que no hay nada concreto al respecto: "Se va a quedar en el streaming (de Rial) seguramente", sostuvo el conductor de LAM. Por su parte, la panelista Yanina Latorre reveló: "Con lo capaz que es, qué loco que se vaya de todos lados mal. Ella tendría que parar un poco y fijarse. Se fue mal de Majul, de Rivadavia, de acá también".