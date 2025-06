Guido Kaczka a los gritos por un insólito suceso en su programa de El Trece: "Chau".

Guido Kaczka no pudo disimular su euforia y empezó a gritar al ver una particular situación que tuvo lugar en su programa, The Balls, emitido por El Trece. A mediados de la edición de este miércoles 11 de junio, dos participantes protagonizaron un insólito momento y el conductor reaccionó con rapidez.

Los integrantes de uno de los equipos en competencia venían en una mala racha: en las últimas tres rondas, habían perdido a un participante por haber elegido la opción incorrecta. Por este motivo, para tratar de posicionarse al mismo nivel de sus contrincantes, eligieron la categoría "cargá la sube", pero la pregunta que le hicieron los tomó desprevenidos y no pudieron conseguir su objetivo.

Precisamente, desde la producción les dieron 6 opciones de líneas de colectivos y les preguntaron cuáles de esos tenía una parada en la Plaza Constitución. En este marco, dos participantes se colocaron en la respuesta incorrecta y cayeron al agua con pocos segundos de diferencia. Ante esta situación, Guido no pudo contener la emoción y empezó a gritar: ¡No! ¡No! ¡Ya está! Chau, al agua". Mientras tanto, los participantes se reían por lo gracioso de la situación.

Aunque este programa entretiene mucho a los participantes y el conductor, El Trece anunció que llegará a su fin en breve. "The Balls termina en julio, más o menos cuando termina Gran Hermano", esbozó la expareja de Florencia Bertotti en referencia al final de su programa de juegos, que no logró buenos números de audiencia en las noches de El Trece. En alusión a las supuestas exigencias económicas de Mario Pergolini a El Trece, Guido Kaczka bromeó: "Si yo tengo que ceder un porcentaje de mi sueldo para que vuelva, lo pongo".

Una figura llegaría a El Trece para reemplazar a Guido Kaczka

Una figura del streaming argentino llegará a la pantalla de El Trece con un ciclo de entretenimientos y ya se conoció un spot al respecto. Homero Pettinato es el humorista que desembarcará en el medio del grupo Clarín y hay rumores de que se trate del horario de Los Ocho Escalones de Guido Kaczka.

En el anuncio oficial del canal sobre el nuevo programa de Homero Pettinato en El Trece no se hace referencia alguna a la fecha de estreno del mismo ni al horario que tendrá, por lo que los fans del humorista deberán esperar para enterarse en qué momento del día saldrá la aire el ciclo de su ídolo. Reacción en Cadena es el nombre del programa que tendrá el hijo de Roberto Pettinato.

"Levantan el programa de Viviana Canosa en julio. El escándalo que se generó en Viviana en vivo luego de su denuncia a personas del medio, involucrando la pedofilia de forma muy poco responsable", soltó Santiago Riva Roy, columnista del ciclo de Ángel de Brito en Bondi. "Me acaba de llegar esa información. Lo tengo chequeado. Ella ya empezó a expresar cierto malestar. Lo hizo en el stream donde participa de noche. Le levantan el programa en julio, cumplidos los tres meses. Eso hoy, 10 de junio, es así", continuó. Y siguió: "Lo que te hace el ego no es decir 'sí, yo quisiera seguir pero me lo levantan'. La gente de este medio tiene un problema de ego muy grande y no va a admitir eso. Qué es lo que va a decir Viviana, y ya lo está diciendo: 'yo no siento libertad, siento más libertad en el stream, no vibro con la tele'".