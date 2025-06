Larroque se quebró al hablar de Cristina: "Es como una pérdida familiar”

El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, se quebró al aire al hablar de la detención de Cristina Kirchner. “Es como una pérdida familiar”, dijo en El Destape Radio y redobló la apuesta: “Nos obliga a estar más organizados”. “Es un momento de dolor, es un momento de shock, tenemos que trabajar para que el peronismo se ponga de pie”, afirmó. “Este es el tiempo del abrazo. En estas horas no estamos hablando de listas”, dijo Larroque sobre la situación actual.

Respecto del rearmado del peronismo, el ex dirigente camporista manifestó que “nuestro pueblo no está buscando un ensamble de dirigentes, sino compañeros y compañeras que sientan al peronismo y que a la hora de tener poder lo ejecuten. La gente nos pide mucho más que una lista conjunta. Hay que trabajar en un acuerdo más profundo, que se reinvente el peronismo”.

Finalmente, y sobre el gobierno de La Libertad Avanza, el ministro manifestó que “si Milei está en la Casa Rosada es porque el peronismo viene de una crisis muy profunda". Y añadió: “Si uno ve a Milei en la Casa Rosada, a Cristina presa y a Macri de joda... llegó el momento de la reflexión. Es imprescindible que todo esto sirva para acercar al peronismo”.

Milei celebró el fallo contra CFK

El presidente Javier Milei habló por primera vez de la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y celebró que la Justicia "obró acorde a la República". También resaltó que fue "todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema".

"No tengo ningún mérito en que la Justicia definitivamente haya obrado acorde a la república. Todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. He sido consistente con mi visión republicana, dejé que los jueces actuaran libremente", dijo Milei durante un discurso en el aula magna de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En esa línea, el Presidente agregó: "Al ser el primer presidente que no interfiere en la Justicia, los resultados están a la vista, y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer".

Luego de dar un discurso ante el Parlamento israelí y rechazar todas las denuncias de los crímenes contra palestinos en Gaza, el presidente Javier Milei será reconocido por una fundación que le otorgará una distinción denominada Premio Nobel Judío. Más tarde se reunirá nuevamente con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien firmará un memorándum en “Defensa de la Libertad y la Democracia”.