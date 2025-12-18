En noviembre mejoró el saldo comercial pero cayó el intercambio de bienes y servicios

En noviembre, la balanza comercial presentó un superávit de 2.498 millones de dólares, lo que implicó un incremento de 1.221 millones respecto al mismo mes de 2024. El índice de términos del intercambio disminuyó 3,5%, y reflejó un deterioro en los precios relativos del comercio exterior, según informó el INDEC. En el análisis por cantidades, se destacó el incremento de las exportaciones sobre el de las importaciones.

Las exportaciones totalizaron 8.096 millones de dólares y las importaciones, 5.598 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 16,3% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de USD 13.694 millones. La balanza comercial registró un superávit de 2.498 millones de dólares, con un resultado positivo por vigésimo cuarto mes consecutivo.

Exportaciones

Las exportaciones en noviembre aumentaron 1.570 millones de dólares, 24,1% respecto a igual mes de 2024. Las cantidades vendidas crecieron 28,0% y los precios cayeron 3%. Los productos primarios registraron un alza de 87,1% con 938 millones de dólares. Las cantidades ascendieron 92% y los precios descendieron 2,6%. De todos los subrubros, semillas y frutos oleaginosos fue el que más se elevó, con 817 millones de dólares.

El rubro de Combustibles y Energía crecieron 52,8% con una diferencia interanual de 348 millones de dólares. Las cantidades se incrementaron 67,7% y los precios descendieron 8,7%. Las ventas de manufacturas de origen industrial alcanzaron a los 2.318 millones, con una variación positiva de 14,5% con respecto al mismo período del año anterior, y reflejaron un aumento de las exportaciones de este rubro por 293 millones.

Las cantidades se elevaron 15% y los precios cayeron 0,3%. Las manufacturas de origen agropecuario disminuyeron 0,4%. Se registró una baja con respecto a noviembre de 2024 de 10 millones de dólares, por un descenso de 1,6% en los precios, pese al crecimiento en las cantidades de 1,3%

Importaciones

En noviembre, las importaciones alcanzaron el valor de 5.598 millones de dólares, con una suba de 6,6%, es decir, de 349 millones respecto a igual mes de 2024. Las cantidades crecieron 6,1% y los precios, 0,4%. El uso que más ascendió fue Resto, principalmente por compras "puerta a puerta" con 240,6% y 70 millones de dólares, esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers).

La importación de vehículos automotores tuvo una variación positiva de 68,1%, correspondiente a 207 millones de dólares más de importaciones con relación al mismo período del año

anterior. Las cantidades se incrementaron 104,1% y los precios disminuyeron 17,6%. Las importaciones asociadas al rubro bienes de consumo alcanzaron 916 millones de dólares y crecieron 23,9% respecto de noviembre de 2024, en virtud de un aumento de 22,3% en las cantidades y de 1,3% en los precios.

Los bienes de capital registraron un crecimiento de 13,1% y sumaron 122 millones de dólares en este uso, como consecuencia de un alza de 9,1% en las cantidades y de 3,6% en los precios. Los combustibles y lubricantes tuvieron un incremento interanual de 17 millones de dólares y una variación positiva de 12,9%, debido a un alza de 16,8% en las cantidades y a un descenso de 4,3% en los precios.

Los bienes intermedios descendieron 4,1% y representaron 76 millones de dólares menos de compras. Las cantidades se redujeron 4,4% y los precios subieron 0,1%