Levantaron un programa de América TV antes de debutar: "Tenía todo armado"

El canal dio marcha atrás con el regreso de una figura.

América TV decidió cancelar un programa que iba a tener como protagonista a una de las conductoras de la factoría Tinelli en la época de Bailando por un sueño y Este es el Show. Un periodista de El Nueve dio a conocer la interna que surgió en el canal con respecto a la vuelta de la esta figura.

Se trata de Denise Dumas, quien habría sido dado de baja por una cuestión relacionada al presupuesto, después de haber sido postergado hace algunos meses. "Se estaba armando un programa para los domingos, con una gran inversión, famosos invitados y espectáculos", contó Alejandro Castelo en El Nueve.

"Estaba previsto para la segunda semana de abril, pero después se pospuso. Denise tenía todo armado, hasta el equipo. Hay notas de ella diciendo que iban a arrancar, que era un programa ómnibus... Hasta que le dijeron: 'No hay presupuesto'", continuó el comunicador. Y siguió: "La promo salió, yo la vi en la tele. Se frenó por un tema de presupuesto. Querían hacer algo fuerte, con mucho contenido e invitados".

Por su parte, Evelyn Von Brocke reveló que dialogó con Dumas y expuso: "Enfrenta la situación y dice que, por ahora, no hay ninguna versión de que pueda llegar a surgir este nuevo proyecto, pero que lo está esperando ansiosamente".

El drama que vivió Denise Dumas con una expareja

"Fueron cosas muy dolorosas que nunca en mi vida creí que existían. Tal vez por haber crecido en una familia por demás amorosa, respetuosa, adorable. Y no lo pasé bien. Para nada bien", comentó Dumas en relación a su matrimonio con Germán Barceló entre 1999 y 2005. Y sumó: "A mí me costó mucho encontrarme en esos lugares. Decir: ‘¡Esto existe y está pasándome a mí!’ Y cuando te das cuenta, ya no es fácil salir… No es fácil. Más aún, y entre tanto, cuando papá estaba luchando por vivir", continuó su descargo la actriz. Y sumó: "Hay situaciones que empiezan a naturalizarse. Otras que empiezan a esconderse. Y otras por las que te jurás dar batalla una y otra vez. Alguien que te lastima no te ama. Y tampoco está bueno que lo ames. Hay que salir de ahí. Yo era una mujer lastimada. Era muy poquita cosa. Con mínima autoestima y sin posibilidad de escapar".

Denise Dumas.

Al mismo tiempo, Denise habló de la importancia de sus hijos en su vida y contó: "Le dieron sentido a lo que sufrí, a todo lo que viví, a todo… Valió la pena cualquier tránsito. Tanto que finalmente tuve el coraje de separarme. Porque lo más importante ya estaba hecho: Ellos dos. Estuvo muy bien separarnos. Cortando con tantas cosas y aprendiendo no solo que se puede salir sino que además siempre viene algo mejor, pude ser feliz. Germán pudo ser feliz. Y, lo más importante: Los chicos fueron felices".

El regreso de Marcelo Tinelli a la TV

“Estrenaría en septiembre y duraría en teoría cuatro meses, hay que ver qué día de septiembre a ver cómo se escalona el calendario", comentó Marina Calabró sobre la vuelta del bolivarense.